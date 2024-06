Expresentador de Noticias Caracol despertó polémica por raparle el pelo a sus hijos

Llegar a la casa editorial de Caracol Televisión es una de las metas para muchos periodistas en Colombia, acto que logró José Fernando Patiño hace ya algunos años, mismo que termino su ciclo con el canal para noviembre de 2023. Precisamente su nombre ha estado rondando en las redes sociales por algo más allá de su labor como presentador, ya que él decidió tomar una decisión radical con el aspecto de sus hijos, despertando de paso una polémica a la que respondió de manera contundente.

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 19.000 seguidores, Patiño no solo comparte lo respectivo a su trabajo, el cual lo ha llevado a ser parte de los informativos de RCN, RTVC, y Canal Capital; también da a conocer aspectos de su cotidianidad en la cual resaltan sus dos mellizos, Emilio y Tomás, pequeños que nacieron de su relación con la estratega de comunicaciones Marcela Guataquira.

En uno de sus más recientes reels, José Fernando decidió compartir una historia relacionada con el aspecto de sus hijos, a quienes les rapó el pelo, como él lo hacía cuando él era pequeño. Acto que no solo despertó conversación con sus allegados, también sirvió como un acto de familia que dio pie para tener una emotiva conversación sobre autoestima y confianza.

“Nos pareció chévere raparlos y a ellos también. (...) Ellos salieron con tremenda actitud. Felices porque se habían cortado el pelo y se veían diferentes. (...) Empezaron a tener interacción con la gente y ellos empezaron a pensar que algo malo había pasado. (...) La gente empezó a crear una cantidad de teorías que no tenía que ver con la decisión que tomamos. (...) Ellos comenzaron a preguntarse y a decir que les daba pena ir al colegio así. (...) Nosotros les hemos enseñado a no opinar sobre la gente. (...) Ellos no entendía cómo tanta gente había opinado sobre su cuerpo y su cabeza si les habíamos enseñado en la casa, que eso no se hacía”, expresó Patiño sobre esta situación que se convirtió en una enseñanza para muchos en la web.

