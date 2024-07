Periodista de Noticias Caracol confirmó su embarazo luego de varios años soñando con ser madre, “tengo 4 meses”

Noticias Caracol es uno de los informativos más reconocidos de la televisión colombiana, pues durante más de 20 años ha buscado llevarles de primera mano a los televidentes los hechos que suceden en el país y quienes están del lado de la noticia son precisamente cada uno de los periodistas y presentadores que forma parte del noticiero de Caracol Televisión, quienes tampoco tampoco pasan desapercibidos y recientemente una periodista de Noticias Caracol confirmó su embarazo luego de varios años buscando con ser madre.

PUBLICIDAD

¿Qué periodista de Noticias Caracol de está embarazada?

La periodista de Noticias Caracol que está embarazada es Andreina Solórzano, la venezolana desde hace aproximadamente 5 años está casada, donde se ha dejado ver bastante enamorada de su pareja mientras que adelantan sus diversos proyectos en otros roles más allá de la televisión por parte del hombre. Solórzano se encargó de confirmar la noticia por medio de sus redes sociales, donde alcanza los más de 100 mil seguidores añadiendo: “Tengo ya casi 4 meses llorando a diario de alegría... Después de varios años anhelándote, finalmente está aquí mi pedacito de cielo, de amor y de vida. Era a tu tiempo y al tiempo de Dios, lo sé mi amor. Hoy mi corazón está repleto de sentimientos de gratitud e ilusión por lo que viene. Tu papá y yo hablamos de ti y te soñamos, a diario. También les hablamos a tus hermanitos de otra especie perruna para que también ellos se preparen para tu llegada”.

Seguidamente la venezolana reiteró que su pequeño la ha colmado de sensaciones intensas y a pesar de que no ha llegado al mundo, desde ya cambió las prioridades de la periodista de Noticias Caracol e incluso ve la vida distinta: “He recordado mucho una carta que me escribió tu abuela cuando era niña donde me contaba que cuando estaba embarazada de mí se sentía como la única embarazada de la tierra, decía que era como un gran globo rojo caminando por la ciudad, llenito de amor y alegría. Y la entiendo! Así me siento yo… Excepcional, única, como si nunca a nadie esto le hubiera pasado. Así de especial estoy viviendo tu existencia en mí”, las respectivas declaraciones de Andreina Solórzano estuvieron acompañadas de una imagen de su pancita así como también de la emoción que su bebé que desde ya se conoce que llevará el nombre de Leonardo.

¿Quién es el esposo de Andreina Solórzano de Noticias Caracol que está embarazada?

El esposo de Andreina Solórzano de Noticias Caracol y quien recientemente confirmó sus cuatro meses de embarazo es Jesús Márquez Presilla, también de nacionalidad venezolana y quien se conoció con la periodista durante el Carnaval de Barranquilla y en medio de una de las comparsas, donde se terminaron presentando y por ende, disfrutando de este espacio. Luego de su regreso a sus respectivos compromisos siguieron en contacto y tiempo más tarde entablaron un noviazgo y en el año 2018 se casaron.

La pareja de Andreina Solórzano, Jesús Márquez Presilla es un emprendedor: “Curamos objetos para personas con alto sentido estético que buscan destacarse y elevar su estilo de vida”. Además de ser el fundador de otras 2 empresas como product product.daily y shop.dondo.