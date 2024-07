Adria Marina de ‘MasterChef Celebrity’ celebró el triunfo de la Selección a punta de su cerveza colombiana favorita

‘MasterChef Celebrity’ es el único ‘reality’ de cocina de RCN Televisión que ha estado presente en la pantalla chica a lo largo de seis años, encargándose de entretener a los televidentes con cada uno de los retos culinarios que deben asumir los participantes con el fin de mostrar su talento y que sus preparaciones terminen siendo del gusto de los jurados, quienes a lo largo de la competencia son quienes tiene la última palabra. En esta nueva temporada quien se ha llevado halagos por su belleza es precisamente, la nueva jurado, Adria Marina celebró el triunfo de la Selección a punta de su cerveza colombiana favorita.

La mexicana terminó siendo toda una sorpresa para los televidentes, teniendo en cuenta la confirmación de la salida de Christopher Carpentier, quien durante varios años hizo dupla con Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. Sin embargo, el chileno decidió tomar un nuevo rumbo para darle paso a su nuevo restaurante ‘I Latina’ que estará ubicado en Quinta Camacho en Bogotá. Ahora, es Adria quien ocupa su lugar, contando con una amplia experiencia gastronómica y por ende, su rol como chef.

Si bien, gran parte de ‘MasterChef Celebrity’ es grabada antes de llegar a la pantalla, los participantes, jurados y demás parte del equipo de RCN Televisión, no dudan en mostrar uno que otro detalles por medio de sus redes sociales. Esta vez, Adria Marina, al parecer, en medio de un reto de campo en Girardot no dudó en aparecer, donde mostró que se reunieron para ver el partido entre Colombia y Uruguay, pues no podían perdérselo. Este fue sintonizado por medio de una pantalla gigante, donde la mexicana abrió el debate sobre la mejor cerveza de Colombia.

“Ya me colombianicé (...) Esta es una discusión que no sabemos, cada quien tiene su cerveza colombiana favorita, ¿cuál es la de ustedes?, agregó Adriana Marina, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ mostrando que la mejor cerveza colombiana para ella es la Aguila, mientras que su equipo de trabajo eligió Poker y Club Colombia.

Cabe resaltar que antes de las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’, Adria ya había visitado Colombia, dejando claro que no solo quedó encantada por su gastronomía sino también por su gente, guardándole un cariño especial al país en el que actualmente está residiendo por su trabajo. Por lo pronto, se desconoce la fecha en la que la chef dejaría Colombia, teniendo en cuenta que la gran final si se da en vivo, pero habrían algunas semanas que diferencia que le permitirían seguir con sus compromisos en México.