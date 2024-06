¿Adria Marina de ‘MasterChef Celebrity’ tiene pareja? A Alejandro Estrada se le acabaría la ilusión

‘MasterChef Celebrity’ de RCN Televisión regresó nuevamente a las noches colombianas para entretener a los televidentes con cada una de las recetas que los famosos deben preparar tanto individual como en grupo, retos que no resultan para nada sencillos, teniendo en cuenta que en su mayoría cuenta con pocos conocimientos gastronómicos, sin embargo, durante los primeros capítulos Paola Rey, Alejandro Estrada y María Fernanda Yepes se han robado el show, pero quien tampoco pasó desapercibida en redes sociales es la Adria Marina, la nueva jurado de ‘MasterChef Celebrity’ que confesó si tiene pareja.

¿Quién es Adria Marina, jurado de ‘MasterChef Celebrity’?

La nueva jurado de ‘MasterChef Celebrity’, sin duda, se convirtió en una de las sorpresas con las que el ‘reality’ le dio la bienvenida a una nueva temporada, pues resulta siendo una cara desconocida para muchos. Adria Marina es una reconocida chef, quien hizo parte de la televisión mostrando sus conocimientos en la cocina durante la producción de ‘TopChef VIP’, haciendo parte del equipo de famosos de esta producción.

Además la mexicana tuvo clara su pasión en la cocina, tanto así que adelantó sus conocimientos en la escuela de gastronomía Culinary Art School, en Tijuana, lo que le permitió ampliar mucho más sus habilidades en esta faceta.

¿Quién es la pareja de Adria Marina, jurado de ‘MasterChef Celebrity’?

Aunque Adria Marina suele ser muy activa en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, la mexicana no se ha dejado ver con su pareja, pues le gustaría dejar su vida privada alejada de los medios de comunicación. Sin embargo, luego del primer capítulo donde terminó siendo el centro de atención, no solo por su llegada, sino también por su belleza y carisma, la pregunta que se hicieron varios televidentes tuvo que ver con quien sería su novio.

De acuerdo con lo mencionado por ‘Infobae’, Adria Marina, jurado de ‘MasterChef Celebrity’, la chef si cuenta con una pareja, la cual estaría radicada en México, aunque hasta el momento se conoce la identidad del hombre y la profesión a la que se dedicaría: “De México extraño a mis amigos, no tengo hijos, pero si un restaurante que me ocupa por completo y pues también está mi novio, por ahí me escuchan mucho hablando con él todo el rato”, reiteró Adria para el mencionado medio de comunicación.

¿Cuáles son los negocios de Adria Marina, jurado de ‘MasterChef Celebrity’?

Adria Marina la nueva jurado de ‘MasterChef Celebrity’ tiene a su cargo tres restaurantes, ambos se encuentran ubicados en Tijuana ofreciéndoles a los comensales una amplia variedad de platos por medio de Don Ramen, Georgina y Azarosa, que la llevaron a adquirir un amplio reconocimiento y un éxito en su país de origen.