¿El verdadero motivo? Christopher Carpentier confirmó su millonario proyecto fuera de ‘MasterChef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity’ es el ‘reality’ de cocina que a lo largo de diversas temporadas ha acompañado las noches de los televidentes de RCN Televisión, contando con un grupo de famosos quienes llegan a mostrar su talento en la cocina. Sin embargo, en esta versión 2024 uno de los grandes cambios tiene que ver con la salida de Christopher Carpentier y en su lugar el canal oficializó la llegada de Adria Marina, chef mexicana. En medio de las diversas reacciones por parte de parte de su renuncia recientemente Carpentier

Aunque hace varios días el chileno a través de su cuenta de Instagram confirmó su salida y de paso, aseguró que uno de los principales motivos tiene que ver con su salud, pues ha presentado varios problemas en su columna. Sin embargo, esta no terminó siendo su motivo más fuerte, pues en conversación con Publimetro, el famoso chef terminó revelando detalles de su millonario negocio fuera de ‘MasterChef Celebrity’.

Carpentier confesó que a finales de julio e inicios de agosto estará abriendo su restaurante, pues esto no solo contaría con el servicio de alimentos, sino también con una experiencia de principio a fin tanto en comida como en bebidas: “Tendremos un startup para que los nuevos cocineros vayan a poder mostrar su talento y seguir preparándose, donde tendrán un restaurante a su disposición. Al que le gusta la gastronomía puede aprender de cocina, donde la gente que le gusta el mundo de líquidos, ya puede ser licores, vinos cerveza, café, que no solamente es generalmente las escuelas de coctelería o de licores trabajan solo alcohol. Aquí también van a haber productos que no son alcohólicos o jugos de frutas que nadie los conoce. Además de empujar a todos los licores de todo el mundo”.

Asimismo, el cocinero reiteró que este es uno de sus más grandes sueños, pues lo viene planeando desde hace 10 años y hoy está a pocos meses de abrir sus puertas por todo lo alto. El restaurante de Carpentier estará ubicado en Quinta camacho, una zona de la capital colombiana en donde los sabores y los buenos platos latinoamericanos resultarán siendo los principales protagonistas, pues en medio de su amplia experiencia y visita a diversos lugares del mundo lograron marca un precedente frente a la idea con el que cuenta actualmente.

Lo cierto es que el nuevo proyecto tiene emocionado que nunca a Christopher, aunque la nostalgia por su salida de ‘MasterChef Celebrity’ está más latente que nunca, pues según él, tanto Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria como Claudia Bahamon se convirtieron en su segunda familia, pero a pesar de estar juntos en el mismo ‘reality’ les guarda un cariño bastante especial.