Jorge Rausch aclaró si padece compleja enfermedad que podría afectar su rol dentro de ‘MasterChef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos por parte de los colombianos, teniendo en cuenta su presencia en la pantalla chica a lo largo de seis años, encargándose de reunir a un grupo de famosos para sacar a flote sus habilidades en la cocina bajo la producción de RCN Televisión. Ahora, en una nueva temporada no solo los cocineros llaman la atención con sus recetas y personalidades, sino también los jurados, Adria Marina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quien recientemente aclaró si padece compleja enfermedad que podría afectar su rol dentro.

Rausch se ha convertido en uno de los jurados más queridos del ‘reality’, pues si bien, en un inicio fue catalogado como “el más cuchilla” esta situación con el paso de las temporadas terminó transformándose, ya que ahora los cocineros siempre esperan el anhelado “cachetico”. Lo cierto es que el chef no solo se destaca dentro de ‘MasterChef Celebrity’, también lo hace por medio de sus redes sociales donde suele ser muy activo y alcanza más de 1 millón de seguidores.

Aunque son varias las obligaciones con las que cuenta, entre grabaciones, sus restaurantes, el ejercicio y su familia, Jorge se tomó el tiempo para compartir con sus fans mucho más a través de una dinámica de preguntas, donde reveló diferentes detalles de su vida, una de las que más se destacó tuvo que precisamente con que si padece diabetes, ya que hace unas cuantas semanas se dejó ver si camisa mostrando los avances que ha tenido con el ejercicio, sin embargo, un medida en su brazo derecho llamó la atención.

“Buena pregunta. No soy diabético, pero me gusta utilizar un medidor continuo de glucosa para entender como me afectan los alimentos. Es un ejercicio bien interesante”, fueron las declaraciones de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’, dejando claro que no está diagnosticado con diabetes.

¿Quién es la novia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ desde hace aproximadamente 4 años sostiene una relación con Nathalie Monsalve, una modelo, creadora de contenido y ahora empresaria, quien se robó el corazón del chef. La pareja ha dejado ver el amor que se tiene por medio de las redes sociales y dejando claro que la diferencia de edad no es problema entre ellos, pues el jurado del ‘reality’ es 24 años mayor que su pareja.