La radical decisión que tomó Alejandra Giraldo sobre el convertirse en madre junto a su esposo, ¿no habrá hijos?

Una de las periodistas y presentadoras más queridas de Noticias Caracol es Alejandra Giraldo, quien llevaría alrededor de 5 años siendo parte del informativo que pertenece a Caracol Televisión y durante las primeras emisiones del noticiero se ha encargado de llevarles a los televidentes los principales hechos que sucedieron durante la noche. Más allá de su presencia dentro del canal, la paisa también se ha destacado por su belleza y su esposo, Alejandro Serrano, tampoco pasa de largo y

PUBLICIDAD

La periodista de Noticias Caracol en medio de su rol ha logrado cosechar grandes amistades entre ellas con Andrés Montoya, quien es su colega y a quien conoció durante su etapa universitaria. Asimismo, con figuras como Edward Porras, el ‘Ojo de la noche’, Daniela Pachón, entre otros, con quienes se ha dejado ver por medio de sus redes sociales, demostrando así el cariño que les tiene. Pero, uno de los aspectos de los que se ha referido por algunos de los comentarios recibido tiene que ver con el convertirse en madre.

En pasadas entrevistas Alejandra ya se ha referido al tema y específicamente con ‘Diva Rebecca’, la periodista había dejado claro que le molestaba las preguntas relacionadas con este tema: “Me toca respirar profundo para no ser grosera. A pesar de que eso es una grosería, ¿ustedes lo van a parir, van a pagar el colegio? Además, es una pregunta delicada porque nadie sabe la intimidad de la gente, usted me está preguntando eso sin saber si de pronto estoy batallando con una vaina dentro de mi casa, que no puedo quedar embarazada, o que estoy en un tratamiento, que tengo una condición de salud, hay que ser delicado con las cosas.”.

Aunque de manera contundente no reveló el motivo, esta decisión podría estar encaminada por la enfermedad que padece síndrome de Sjögren, enfermedad autoinmune en la que el cuerpo se autoataca por error y se ve afectado especialmente la boca y los ojos debido a la sequedad o quizás, entre sus sueños no estaba el convertirse en madre.

Asimismo, Alejandra Giraldo ha resaltado que tomó la decisión de no tener hijos con su esposo y formaron una familia junto a Vita María, una canina rescatada a quien considera como su hija, al igual que ‘Napito’, quien falleció en el mes de enero. Durante sus más recientes vacaciones en Florida, Estados Unidos, la periodista de Noticias Caracol se dejó ver junto a dos pequeños, donde reiteró: “Muñequeando con los sobrinos. Pd: el que me escriba “te luce”, lo bloqueo”.

¿Quién es el esposo de Alejandra Giraldo de Noticias Caracol?

El esposo de Alejandra Giraldo de Noticias Caracol es Alejandro Serrano, quien es un conocido empresario y según se conoció es el fundador de Atenea Inclusión & Desarrollo y también de Inversiones TribeKa. La pareja lleva más de 12 años juntos, apoyándose en cada uno de los proyectos que tienen juntos y constantemente buscan viajar y disfrutar de tiempo alejados de sus obligaciones.