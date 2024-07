Periodista de Noticias Caracol sorprendió con nuevo ‘look’ y lo confundieron con famosa figura musulmana, ¿quien es?

Noticias Caracol es el informativo que pertenece a Caracol Televisión y que a lo largo de sus diferentes emisiones se encarga de informarles a los televidentes sobre los principales hechos que suceden en diferentes rincones del país, contando con todo un grupo de periodistas y presentadores quienes se encargan de cubrir en aquellas ciudades principales. Sin embargo, más allá de los hechos son varias las figuras que no pasan desapercibidas y recientemente un periodista de Noticias Caracol sorprendió con nuevo ‘look’ y lo confundieron con famosa figura musulmana.

¿Quién es el periodista de Noticias Caracol que lo confundieron con Algebra de baldor?

El periodista de Noticias Caracol que lo confundieron con el Algebra de baldor fue Argemiro Pión, quien es el periodista que se encargada de cubrir la ciudad de Barranquilla, pues no es la primera vez en que termina generando conversación por la plataforma ‘X’. En esta ocasión, llamó la atención con la forma de su barba donde un usuario reiteró: “Estaba viendo Noticias Caracol y noté que Argemiro Pión se dejó la barba larga. Ahora no sé si va a dar las noticias de Barranquilla o a solucionar todos los problemas del álgebra de Baldor”.

Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, comparando incluso a Pión con el padre Alberto Linero, asimismo lo compararon con diferentes figuras de la filosofía y la teología, sin dejar de lado a religiones del medio oriente. Hasta el momento, el periodista de Noticias Caracol no se ha referido al tema, pues no suele ser activo en plataformas digitales.

¿Quiénes fueron las periodistas que renunciaron a Noticias Caracol?

En las últimas semanas Noticias Caracol ha tenido que enfrentar dos renuncias en las ciudades. La primera se dio con Yesenia Carrillo, quien regresó de su licencia de maternidad y luego de aproximadamente un mes decidió confirmar su renuncia a Caracol Televisión con el fin de vivir un nuevo camino. Aproximadamente dos días después, la segunda renuncia se dio por parte de Julieth Cano, que durante 11 años hizo parte del canal encargándose de cubrir los principales hechos de Norte de Santander. Cabe aclarar que la periodista, también hizo parte de la emisora Blu Radio y hasta el momento se desconoce cual será el nuevo rumbo que ambas periodistas decidieron tomar.