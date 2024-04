Revelan video del momento en el que la periodista Alejandra Giraldo y su esposo, son víctimas de hurto

La inseguridad en Bogotá no da tregua, continúan los hechos de robos y asaltos en las localidades y barrios de la ciudad. Incluso los personajes públicos no son exentos de esta problemática que azota la capital colombiana. En esta ocasión, la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, fue víctima de hurto junto con su esposo el empresario Alejandro Serrano Roa, mientras paseaban a su perro en los alrededores de su vivienda.

La Unidad Investigativa de El Tiempo fue el medio encargado de revelar el video cuando la pareja es asaltada. Las imágenes muestran cómo tanto Giraldo y su esposo caminan sin percatarse que detrás de ellos, un sujeto que se movilizaba en cicla, se detiene y sin mediar palabra, saca un arma de fuego y apunta contra la periodista y el empresario.

Ambos ante la intimidación, alzan sus manos y el delincuente les empieza a quitar sus pertenencias, incluso mete su mano en los bolsillos de la presentadora y su pareja sentimental. Luego se evidencia que el ladrón les pide que se retiren con las manos arriba y sin verlo, mientras él emprende la huida nuevamente en la bicicleta.

Exclusivo: este es el video del intento de robo a mano armada de presentadora de Caracol. A su esposo ya le habían robado un Rolex en el restaurante Masa de Bogotá. https://t.co/hWKzE1oqJ3@Uinvestigativa @ELTIEMPO pic.twitter.com/MHr2C1yxXd — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) April 29, 2024

Aún no se ha podido establecer si la pareja fue robada o no, ya que en el mismo video se observa que la Alejandra Giraldo le explica y le muestra al delincuente que no tienen nada de valor.