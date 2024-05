Edward Porras, El ojo de la noche, confesó el escabroso caso de una niña que lo dejó marcado en Noticias Caracol

Noticias Caracol es el informativo más visto por los colombianos, pues a lo largo de sus tres emisiones informa sobre los principales hechos que marcan la agenda nacional, tanto en Colombia como de algunos países del mundo, contando con un equipo encargado de estar en el lugar de la noticia las 24 horas del día. Uno de los periodistas y reporteros que más se ha destacado ha sido Edward Porras, mejor conocido como ‘El ojo de la noche’, quien confesó el escabroso caso de una niña que lo dejó marcado en Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con Edward Porras ‘El ojo de la noche’ de Noticias Caracol?

Edward Porras ‘El ojo de la noche’ de Noticias Caracol recientemente fue invitado a la emisora ‘La kalle’, donde se encargó de revelar algunos hechos tanto a nivel profesional, como a nivel personal, y por supuesto, siendo imitado por el nuevo humorista que hace parte de la cadena radial, Jhovanoty, quien abandonó ‘Día a día’ con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos.

Aunque hubo tiempo para risas, también existió tiempo para relatar aquellas situaciones que no han sido tan agradables en medio de su rol como ‘El ojo de la noche’, contándoles a los locutores una de las experiencias que más terminó marcando su camino dentro de Noticias Caracol, pero no fue al único, pues es que caso conmocionó al país, siendo precisamente el de Yuliana Samboní.

Recomendados

En medio la entrevista, el reportero aseguró: “Si no llegamos ahí y lo denunciamos con Blu radio inicialmente y luego en Caracol Televisión créame que esa historia la hubieran tapado. De los intereses tan bravos que tenían en esta historia. No tendría como probarlo, pero sí sé que una entidad, una entidad como tal le iba poner un avión para llevarse la familia Samboní para allá al Cauca”, fueron las primeras declaraciones de ‘El ojo de la noche’ de Noticias Caracol.

Seguidamente, Edward Porras reiteró que esta situación termina siendo bastante “maluca”, pues aseguró que se trataba de una menor de edad, una niña, resaltando que otra habría sido la historia si la familia la llevaban hasta el Cauca: “Lo de la familia Samboní me dejó ofendido , porque después me enteré de cosas (...) A mí no me da miedo, desde que esté convencido de la fuente. Estaba seguro de lo que estaba diciendo (...) El maltrato de muchas personas hacía ellos si era fuerte, hasta que llegó la orden de captura, ya era muy diferente. Tenían que vigilarlo porque no sea que se fuera del sitio”.

Sin embargo, este no fue el único caso que le terminó generando un sinfín de emociones a Porras, otro fue el caso de un hombre quien accedió carnalmente de una niña a las orillas de un caño y ‘El ojo de la noche’ fue el encargado de ver varias de las pruebas entre ellas las pertenencias de la menor, ocasionando rechazo e ira en él, pues si hija se acercaba a la edad de la pequeña: “Estaba muy indignado. Uy juepucha cuando a ese man lo capturen que ganas de tenerlo cerquita y decirle unas cositas, pero a ese lo cogieron de día. Da ira también uno siente esas situaciones”.