Alejandra Giraldo mostró quien es “el afortunado” que logró robarse su corazón hace más de 10 años

Alejandra Giraldo es una famosa periodista quien hace parte de las primeras emisiones de noticias Caracol en compañía, de Andrés Montoya. Sin dejar de lado que la paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir no solo algunos detalles de su vida, sino que también, defiende varias causas animalistas que se presencian en distintos lugares del país.

Pero no ha pasado desapercibido quien resulta ser la pareja de Alejandra, teniendo en cuenta que no suele compartir muchos detalles a través de sus redes sociales. La paisa está casada con Alejandro Serrano, quien es un reconocido empresario, la pareja llevaría más de diez años juntos. A pesar de que no se muestran en sus respectivas cuentas de Instagram, lo cierto es que el amor y la confianza que se tienen es inmensa.

Si bien, en pasadas entrevistas Alejandra ha reiterado que se encuentra felizmente casada, solo se ha remitido a indicar que fue un colega suyo quien se encargó de presentarlos. Aunque en principio se mostró negativa ante la idea de salir con él al parecer, por otra serie de situaciones que estaba presentando luego de varios intentos aceptó salir con Serrano, desde esa primera cita el amor y la conexión habría sido casi que inmediata.

Lo cierto es que en los pocos post que ha compartido la presentadora no ha dudado en resaltar el amor que siente por él, los mejores deseos para su vida y por supuesto, para agradecerlo por el tiempo que han podido compartir juntos, que no ha sido poco: “¡De ellos se alimenta mi fuerza! ¡Gracias Dios; Gracias por la salud, por la vida y la ganas de vivirla!”, “Todo lo que importa en la vida, no tiene precio, pero sí un inmenso VALOR!”

Aunque la pareja no ha tenido hijos, hay dos seres quienes ya ocupan y llenan su corazón según ella, de todas las maneras posibles, se trata de sus dos mascotas, Napoleón y Vita, quien llevan varios años con la pareja y con los cuales son parte vital de su hogar. Ante esto, sus seguidores no han dudado en referirse al tema algunos enviando toda la felicidad posible para Alejandra así como también, quienes envidian a Serrano, pues indican que la noticia rompió sus corazones y que resulta ser todo un afortunado.