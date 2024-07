Fans de Aida Victoria Merlano tuvieron un tierno gesto tras su ruptura con ‘WestCol’

Aida Victoria Merlano recibió mucho amor de sus seguidores de Instagram luego de que cientos de ellos se manifestaran con un tierno gesto en una de sus más recientes publicaciones, dando a entender no solo que la apoyaban en este momento complicado de su vida tras haber terminado con WestCol, sino también lo mucho que aprecian a la joven.

PUBLICIDAD

La ruptura entre la influencer y el streamer ha generado todo tipo de contenido en las redes sociales, en especial de parte del joven quien no ha dejado de publicar videos en donde termina pronunciándose brevemente al respecto o hablando de temas similares.

Puede leer: “Qué pena”: Karen Sevillano contó si perdonaría una situación como la de ‘WestCol’ con Aida Merlano

Sin embargo, muchos de estos clips terminan convirtiéndose en material para que reciba comentarios negativos debido a la manera en cómo se pronuncia sobre su expareja y muchas mujeres, siendo tildado de misógino y machista en más de una oportunidad.

Por su parte, Aida Victoria Merlano también ha tomado las redes sociales para desahogarse un poco sobre esta situación dejándose ver vulnerable en distintas historias de Instagram en donde el llanto, los recuerdos y los relatos melancólicos son protagonistas.

Pero la creadora de contenido también mostró otra faceta al respecto: la del cambio. Y es que a través de una publicación dejó ver una serie de fotos sobre su nuevo look, manteniendo la cabellera pelirroja, pero con un corte medio.

“Si se puede elegir lo que uno ve a través del espejo, que sea lo que a uno le gusta, no lo que a otro le calza en el molde”, escribió la colombiana en la serie de fotos en la que no solo mostraba su cabello sino también su figura, posando en ropa interior.

PUBLICIDAD

Lea también: “No podía más”: así justificó ‘WestCol’ sus insultos contra Aida Victoria Merlano

Aida Victoria recibió buenos comentarios de parte de sus fanáticos

A través de sus historias de Instagram, la influencer dejó entrever que estaba un poco nerviosa por mostrar sus nuevo look en las redes sociales. Sin embargo, sus seguidores le hicieron saber que no tenía razones por las cuales debía estarlo, dejándole varios mensajes positivos al respecto.

“Así o mas PERFECTA!!! No necesitamos a un hombre para ser feliz”, “Uno así de mamacita no debería llorarle a ninguno”, “Me fascina cómo te quedó el cabello, me muero” y “Pa que vea lo que se está perdiendo el muy cachetón” son algunos de los mensajes que recibió Aida Victoria Merlano en su reciente post.

Además, también se pueden leer otros mensajes de apoyo para ella, invitándola a ser fuerte y a dejar de llorar por WestCol: “no vuelvas a llorar en público por un hombre”, “pobre Westcol 😂😂😂😂 Dejó de comer salmón, por irse a comer sardina enlatada”, “uno así de mamacita no debería llorarle a ninguno”.