“Qué pena”: Karen Sevillano contó si perdonaría una situación como la de ‘WestCol’ con Aida Merlano

Karen Sevillano no se quedó callada cuando una figura del mundo del espectáculo colombiano le preguntó si llegaría a perdonar una situación como la que protagonizaron ‘WestCol’ y Aida Victoria Merlano hace algunos días en las redes sociales, donde el joven fue tildado de infiel. Y es que ante esta interrogante, la influencer dejó claro de qué lado está.

El par de colombianos ha estado en la mira de muchos internautas desde hace varios días, luego de que su relación terminara tras darse a conocer que el joven habría estado comunicándose con una chica por mensajes después de haberla invitado a su palco privado durante un evento.

El hecho de que la chica en cuestión diera su versión de lo sucedido de manera pública, más las acciones del streamer, empujaron a Aida Victoria Merlano a tomar la decisión de terminar su relación con él, mostrándose muy afectada por este evento en su vida.

Por su parte, el joven tuvo una espiral en picada debido a que esto le afectó de tal manera que terminó pronunciándose no solo en contra de su expareja, sino de muchas mujeres, lo que hizo que varias figuras públicas como Marcela Reyes y la ‘Barbie’ colombiana lo atacaran en las redes.

Y si bien Karen Sevillano no lo atacó tan intensamente como otras personas, aprovechó el comentario de Lina Tejeiro durante una sesión en vivo en Instagram para pronunciarse respecto a este caso.

A través del chat de la sesión en vivo, Tejeiro le escribió a la influencer: “Karen, si usted le encuentra un mensaje a Neider invitando a una mujer al palco, lo persona?”, esto con el fin de hacer referencia al caso de WestCol.

Karen Sevillano dejó entre ver a quién apoya en este caso

Ante la pregunta de Lina, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia aprovechó para dejar claro qué opina de esta situación y de qué lado está, dando a entender que sin duda apoya a Aida Victoria Merlano.

“No, para perdonar está Jesucristo. Qué pena me da. Perdonar quién es, no, yo no estoy perdonando a nadie. (...) A un hombre usted le perdona una y le hace siete”, dijo contundentemente Karen Sevillano. Sin embargo, también destacó que hay algunos hombres que sí valen la pena.