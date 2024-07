“No podía más”: así justificó ‘WestCol’ sus insultos contra Aida Victoria Merlano

‘WestCol’ volvió a pronunciarse sobre su ruptura con la influencer Aida Victoria Merlano, aprovechando el comentario de una señora en las redes sociales para contar las razones por las que tomó la decisión de hacer comentarios negativos contra su expareja, además de dejar ver su lado más vulnerable en el proceso.

Durante los últimos días, el par de colombianos ha estado en la mira de muchos usuarios de las redes sociales luego de que su relación llegara a su fin, tras darse a conocer que el joven habría estado comunicándose con una chica por mensajes después de haberla invitado a su palco privado durante un evento.

Estos detalles dieron como resultado que muchas personas en las redes sociales tildaran al streamer de infiel e irrespetuoso, acusándolo de haber engañado a su novia por escribirle a la otra chica, dejando entrever que existió la posibilidad de que pudiera haber pasado la situación a mayores.

Tras este escándalo, Aida Victoria Merlano decidió terminar la relación con WestCol, anunciando esto a través de una serie de historias en Instagram. Por su parte, el colombiano confirmó esta versión.

Sin embargo, desde ese momento ha estado protagonizando momentos polémicos en las redes sociales en donde no solo se ha dirigido de mala manera contra su exnovia, sino que también ha realizado comentarios denigrantes contra las mujeres.

Estos aspectos, más la manera cómo se terminó su relación ha desatado una serie de mensajes en su contra, como el de una señora en las redes sociales que escribió en una historia de Instagram: “soy la única que ya @westcol le está dando pereza? Dizque arrepentido y dolido... ah pero bien que habló cosas tan horribles de la mujer que él ‘ama’. Deje el drama, señora”.

WestCol respondió por qué se pronunció de mala manera contra Aida Victoria Merlano

A propósito del comentario de esta internauta, el streamer aprovechó para responderle directamente y para contar las razones por las cuales decidió hacer comentarios negativos sobre su expareja: “cuando estamos bajo presión, cuando tenemos un dolor, atacamos. Y eso puede suceder, en algún momento usted se ha encendido con su propia mamá”.

Además, WestCol indicó que él no fue el único que falló durante esta etapa de la relación, asegurando que Aida Victoria Merlano también lo ofendió: “ella en privado también me insultó, me dijo que no me quería ver, un montón de cosas, que ojalá nunca me hubiera conocido”.

También justificó su actitud contra la colombiana al indicar que en el momento en el que se dirigió de mala manera hacia ella estaba bajo la influencia del alcohol y se sentía muy impotente por todo lo que estaba sucediendo en su vida y en las redes, asegurando que “no podía más”.