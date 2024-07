Aída Victoria Merlano mostró en redes lo que más extraña de la casa de Westcol

Aída Victoria Merlano compartió a través de sus redes sociales detalles sobre su difícil situación emocional tras descubrir la infidelidad de su novio, el streamer Westcol. La barranquillera no ocultó su tristeza por la traición y reveló lo que más extraña de la casa que compartía con su ex pareja.

La crisis emocional de la influencer se desencadenó cuando enfrentó a Westcol durante una transmisión en vivo, reclamándole por haberla engañado con otra mujer en una discoteca de Medellín. La confrontación, que quedó grabada y se hizo viral, llevó a Aída a terminar su relación con él. Desde entonces, ha luchado con sus emociones y la reorganización de su vida.

En uno de sus videos, la hija de la excongresista Aída Merlano confesó que, a pesar de sus intenciones de retomar su rutina y seguir adelante, no ha sido fácil. “Voy a pensar en dónde voy a vivir porque tengo toda la ropa empacada en bolsas, porque ahorita tengo mi vida desordenada”, comentó. Explicó que debido a una reciente operación, no puede entrenar ni hacer las cosas que antes disfrutaba, lo que ha afectado aún más su bienestar.

Reflexionando sobre su situación, Aída cuestionó la presión que siente por siempre tener que actuar de manera correcta y asertiva. “Dije: por qué siempre tengo que tener una respuesta para todo, por qué siempre debería actuar correcta, coherente, sabia, asertiva. Yo no necesito en estos momentos de mi vida presionarme más de lo que la vida me está presionando en este momento”, expresó. “Ahorita lo que necesito es ser humana, pana, acuéstese en esa cama, enrróllese en esa cobija y diga: mi vida se está yendo a la mier… me siento como un cul… no sé qué hacer y está bien no saber qué hacer”.

Lo que más extraña de la casa de Westcol

Entre los cambios que enfrenta, Aída confesó que lo que más extraña de la casa de Westcol es una cabra que tenía como mascota.

En respuesta a un seguidor que le preguntó por el animalito, Aída compartió un video en el que se muestra con la cabrita y escribió: “Me la llevo cuando tenga un lugar dónde tenerla”. Mencionó que vivía con Westcol desde abril de 2024 y que no reside en Barranquilla desde hace dos años, ya que su equipo de trabajo se encuentra en Medellín.