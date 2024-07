Westcol promete un “cambio notable” en su vida luego de la ruptura con Aída Merlano ¿Qué hará?

Westcol parece decidido a superar su reciente ruptura con la influencer barranquillera Aída Victoria Merlano. A través de sus redes sociales, Luis Villa, nombre real del streamer, compartió con sus seguidores que, a pesar del mal momento que está atravesando, planea canalizar el dolor en una nueva “pasión”.

Como es conocido, la hija de la excongresista Aída Merlano decidió poner fin a su romance con Westcol tras descubrir que él le había sido infiel con otra mujer en una discoteca de Medellín. El enfrentamiento se produjo durante una transmisión en vivo del streamer, y rápidamente se difundió a través de diversas plataformas digitales. Posteriormente, Villa fue duramente criticado por los comentarios ofensivos que lanzó contra su exnovia.

Sin embargo, Westcol parece estar dispuesto a dejar todo en el pasado y comenzar una nueva etapa en su vida. A través de sus publicaciones, expresó cómo los sentimientos de dolor lo han motivado a enfocarse en mejorar su salud y estado físico. “El dolor en el pecho es muy fuerte, lo admito. Pero tengo que ponerme lindo, es lo que me toca, invertir tiempo en mi salud y en mi físico para que dejen de tirarme tan duro ome”, escribió Villa en una fotografía donde aparece semidesnudo frente al espejo.

Continuó su mensaje afirmando: “Haré un cambio físico notable, convertiré mi dolor en pasión por el deporte”. Esta transformación, según él, no solo será un cambio externo, sino también una manera de lidiar con la tristeza que lo embarga.

Westcol El streamer dijo que se dedicará al deporte para mejorar su aspecto físico. / Foto: Instagram @westcol - Tomada el 3 de julio de 2024.

No obstante, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, las críticas en redes sociales no han cesado. Muchos usuarios siguen cuestionando su actitud y comportamiento hacia Aída tras el engaño. “Haga lo que se haga, nada le quitará lo mala persona que es y lo mal que se portó con Aída”; “Este man no está bien de la cabeza”; “Jajaja, ponerse bonito para quién, ninguna mujer lo va a querer y si lo quiere es por interés, por plata, nada más”, fueron algunos de los comentarios menos agradables que recibió Westcol.