Andrea Serna del ‘Desafío XX’ reveló los problemas de salud que enfrenta luego de vacaciones con su hija, “miedoso”

El ‘Desafío XX’ es un programa de entretenimiento que ha logrado adquirir no solo el reconocimiento sino también el cariño por parte de los televidentes debido a los 20 años que lleva siendo parte de la pantalla chica. El ‘reality’ que es producido por Caracol Televisión se encarga de elegir a un grupo de desafiantes quienes tendrán que medirse en complejas pruebas con el fin de llevarse el premio mayor. Además es presentado por María Fernanda Aristizábal y Andrea Serna, que tampoco pasan desapercibidas y recientemente Andrea Serna reveló los problemas de salud que enfrenta luego de vacaciones con su hija.

PUBLICIDAD

¿Qué problemas de salud enfrentar Andrea Serna del ‘Desafío XX’?

Andrea Serna en medio de su presencia en la televisión colombiana, también suele ser muy activa por medio de sus redes sociales, donde busca compartir varios detalles de su vida, pero también ser la cara de diferentes marcas. Hace unos días, la presentadora del ‘Desafío XX’ mostró que se encontraba tomándose unos días de descanso en compañía de su familia, donde se arriesgó a realizar una actividad acuática que terminó dejándole secuelas en su cuerpo.

Por medio de su cuenta de Instagram, Serna les contó a sus seguidores que su rutina de domingo tenía que ver con revelar como lidia con sus dolores: “El dolor de cuello y de espalda que tengo, o sea ya les conté como dos o tres veces que me puse a hacer dona en una lancha, con las minivacaciones que tuve la semana pasada y llegué tiesa del cuello así con un mico miedoso, pero entonces como llegué a trabajar, no he parado. No he podido darle descanso, pues muy bien, gracias se me ha empezado a bajar a bajar y ya tengo un tirón hasta la espalda. O sea hasta la parte baja de la espalda, como el lumbal”, fueron las declaraciones de la presentadora del ‘Desafío XX’.

Seguidamente, Andea Serna reiteró que recordó que hace un tiempo su suegra le había dado un ungüento y ha estado utilizándolo para aliviar esta condición, pues le estaría afectando sus rutinas diarias.

¿Quién es el exesposo de Andrea Serna del ‘Desafío XX’?

El exesposo de Andrea Serna del ‘Desafío XX’ es Frank Scheuermann, un productor alemán quien habría estado detrás del programa de ‘Factor X’ y demás producciones. Aunque se desconoce como se habría conocido Serna con el hombre lo cierto es que durante casi cuatro años estuvieron casados, sin embargo, en el año 2008 confirmaron su ruptura, tomando caminos separados. De acuerdo con varios medios de comunicación esta habría sido uno de los golpes más complejos para la conductora.