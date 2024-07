Gaspar del ‘Desafío XX’ recibió importante reconocimiento en Caldas

Varios días han pasado desde que en el capítulo 61 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones pues se definiría el nombre de cada uno de los participantes que serían confirmados para la etapa de dos equipos en el que una casa bajará su bandera.

Mapi de la extinta casa Alpha, Glock y Karoline de la casa Beta se enfrentaron a Gaspar de Omega en una prueba en la que la capitana terminó siendo la eliminada antes de la prueba que redefiniría el futuro en la Ciudad de las Cajas.

Tras su salida Gaspar protagonizó una caravana que se llevó a cabo la noche del pasado 6 de julio en Viterbo y que reunió a los habitantes cantando a todo pulmón el himno de la casa Omega delante de la exparticipante.

“¡¿Qué es esta locura que estoy viviendo Dios?! ¡Ay los amo!”, dijo Gaspar mientras iba montada en el camión de bomberos en el que se hacía la caravana por las calles de Viterbo.

Gaspar disfrutó en compañía de los habitantes y compartió algunas fotografías con los que se acercaron en medio de unas emotivas palabras de agradecimiento y con las que precisó que, pese a no haber sido la ganadora del trofeo si lo fue del cariño de la gente.

“Gracias por hacerme sentir ganadora Viterbo🏆💖 No me traje la copa, pero me gane algo más importante y es el corazón de todos ustedes, Gracias infinitas por este recibimiento, por el cariño, por el apoyo y por creer, por creer en mi disciplina y en mi sueño 💖✨ De nuevo quiero decirles que los sueños si se hacen realidad, crean en ustedes y confíen en los planes de Dios 🙌🏻 Los amo y los llevo en el corazón siempre ❤️”, escribió Gaspar.

Alcaldía de Viterbo reconoce a Gaspar del ‘Desafío XX’

La desafiante llegó al escenario en el que mostraron un resumen de lo que fue su participación en el ‘Desafío XX’ y posteriormente fue homenajeada con la entrega de una placa en la que reconocen su esfuerzo y dedicación en la competencia.

“A Juliana Gaspar Marín la Alcaldía de Viterbo, Caldas, se enorgullece en reconocer tu destacada participación en Desafío XX del canal Caracol 2024. Tu dedicación, esfuerzo y perseverancia te han convertido en un verdadero ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Tu éxito nos inspira a todos a soñar en grande y a luchar por nuestras metas. ¡Gracias por demostrar que con pasión y determinación todo es posible!”, se lee en la placa.