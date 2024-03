Llega una de las ediciones más especiales para el Desafío, ya que se cumplen 20 años desde que la primera temporada del reality que pone a prueba la resistencia y agilidad física de los participantes. Este fue el primer formato de reality de la televisión colombiana, convirtiéndose en uno de los más recordados por diferentes generaciones de colombianos convirtió en el primer rostro conocido como presentadora del programa.

Sin embargo, desde que Andrea Serna llegó a ser parte de la nómina fija del programa, se convirtió en el nuevo rostro del programa. Como sus compañeras coanfitrionas han pasado ex reinas de belleza como Daniela Álvarez. Pero en esta edición 2024, María Fernanda Aristizábal será la nueva compañera de Andrea.

Esta es la hoja de vida de María Fernanda Aristizábal, la nueva compañera de Andrea Serna en ‘Desafío XX’

Nacida en Armenia el 19 de junio de 1997, María Fernanda estudió comunicación social, y a lo largo de su vida se enfocó en el modelaje ex Miss Universe Colombia, reconocida por haber representado al departamento del Quindío en la 67.ª edición del Concurso Nacional de Belleza, donde se alzó con el título de Señorita Colombia 2019- 2020. Durante ese año, estaba prevista su participación en el certamen de Miss Universo 2020, pero debido a inconvenientes de último momento, no pudo competir en el evento.

En ese orden de ideas, la quindiana debutará por primera vez como presentadora de un reality televisivo.

María Fernanda Aristizábal y Andrea Serna ya se conocían

En una de las imagenes promocionales María Fernanda publicó una foto de hace doce años junto a Andrea Serna con la descripción “Tenía que compartirles estas dos fotos porque en realidad significan mucho para mí, pues si van a la segunda foto la historia empieza 12 años atrás con una sonrisa inmensa en mi cara porque Andrea estaba en Armenia presentando un evento y llena de admiración pude pedirle una foto; ese sentimiento no ha cambiado desde entonces. Hoy, 12 años después me despiertan en la mañana con un mensaje que dice: Mafe aquí te enviamos la primer foto para que hoy puedas publicarla y con escalofríos simplemente me dije, que increíble es el camino de la vida, cuantas sorpresas nos dan los años, la perseverancia, el trabajo, las ganas y que bondadoso es Dios que me está poniendo en mi presente oportunidades como la de ser la anfitriona de los 20 años del @desafiocaracol junto a una mujer llena de talento como lo es Andrea Serna”.