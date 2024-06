Andrea Serna confesó cómo llegó a ser parte del ‘Desafío XX’ de Caracol, ¿no era la primera opción?

Andrea Serna es una de las presentadoras más reconocidas en la esfera del entretenimiento debido a su amplia trayectoria en diferentes producciones de la televisión colombiana entre las que se destacan ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘El Factor X’ y por supuesto, ‘El Desafío’ de Caracol Televisión, ‘reality’ del que hace parte desde hace más de 5 años encargándose de liderar la producción, ahora Andrea confesó cómo llegó a ser parte del ‘Desafío XX’ de Caracol.

La colombiana ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma, profesionalismo y elegancia frente a las cámaras, aunque su camino no ha sido fácil ha estado más feliz que nunca por estar en una nueva temporada del ‘reality’ de Caracol que este 2024 cumple 20 años estando frente a la pantalla y ahora con el éxito que ha tenido esta versión, Serna se encargó de revelar que su trayectoria en el ‘Desafío’ se dio en medio de un proyecto del que hacía parte en el mismo canal, Caracol Televisión.

“No eso fue muy emocionante. Figurense que yo estaba haciendo otro formato con Caracol que se llamaba ‘La agencia batalla de modelos’ y estábamos juntos en el en vivo de la final y cuando termina la temporada de la agencia me dicen, al final, ‘tenemos una idea, esta semanita con calma la socializamos y nos reunimos’, yo como ok, listo. No sé otra temporada de la Agencia o un nuevo formato”, fueron las declaraciones que agregó Andrea Serna.

Seguidamente, la presentadora aseguró que efectivamente días más tarde la llamaron para la mencionada reunión con el fin de darle a conocer a Andrea la idea que tenían detrás, tratándose precisamente de que Serna se convirtiera en la nueva presentadora del programa de Caracol asegurando que se trataba “de una idea loca” debido a los ‘looks’ o formatos de los que ya había hecho parte la colombiana revelando que el mismo equipo de producción de ‘La agencia batalla de modelos’ también sería el mismo del ‘Desafío’.

La conversación más importante fue con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión: “empezamos a proponer nombres para el próximo ‘Desafío y yo, ok. Él me dice ¿qué opinas? Sé que puede ser una propuesta insólita, pero sé que puede funcionar. ¿Te le mides? Entonces yo le digo, ustedes que tiene el ojo de talento, pues yo me le mido, voy a comenzar toda una preparación física, a pensar en como ver en que ‘look’ verme en el ‘Desafío’ y ya ahí dije vamos pa’ lante”.