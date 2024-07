La ‘sorpresita’ que recibió Erika Zapata mientras grababa el ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol, “qué belleza”

Erika Zapata es una periodista y presentadora, quien desde hace cuatro años forma parte del equipo de Noticias Caracol llevando a cabo su labor en la ciudad de Medellín, estando en el punto de la noticia desde esta zona del país. La paisa ha logrado destacarse por cada uno de sus reportajes, estilo único, carisma y espontaneidad, convirtiéndose en una de las conductoras más queridas de Caracol Televisión, pues también hace parte del programa ‘La finca de hoy’, donde muestra sus raíces y su gusto por el campo. A pesar de estar enfocada en sus proyectos en televisión, recientemente esta fue la sorpresa que recibió Erika mientras que grababa el ‘Ojo de la noche’ del informativo.

¿Qué sorpresa recibió Erika Zapata de Noticias Caracol?

Erika Zapata de Noticias Caracol, en medio de sus diferentes compromisos con el informativo, también ha sabido darse a conocer en redes sociales, demostrando así uno que otro detalle de su vida y por ende, las muestras de cariño que suele recibir por parte de los televidentes. La más reciente tuvo que ver con ‘La florecita danina’, una artista que se ha dado a conocer por cada una de las pinturas que realiza, dejando ver el talento con el que cuenta.

En esta ocasión la inspiración tuvo que ver precisamente con Erika Zapata, pues la artista se reunió con la periodista para poder pintarla y retratar hasta el más mínimo detalle de su rostro: “Miren qué alegría estoy aquí con Alejandra que tan hermosa me regaló este obsequio. No me lo esperaba en el día de hoy que estamos haciendo el ‘Ojo de la noche’, haciendo un reportaje muy bonito. Ella lo hizo con mucho cariño”, agregó Erika Zapata.

Asimismo, las palabras por parte de Alejandra, la artista, tampoco se hicieron esperar, reiterando que decidió hacerla en honor a la periodista de Noticias Caracol, “representa a todo este país, que es auténtica y que conecta con muchas personas a través de la palabra”. Mientras explicaba algunos de los detalles que aplicó en el retrato, las sonrisas de Erika fueron evidentes y finalmente reiteró: “Quedé contentísima, voy a ir a ponerlo en la casa. Miren qué belleza. Qué hermosura”.

¿Qué retoques estéticos se realizó Erika Zapata de Noticias Caracol?

Erika Zapata de Noticias Caracol no se realizó ningún retoque estético, sino que tomó la decisión de empezar a cuidar la piel de su rostro y de paso, eliminar algunas de las cicatrices con las que contaba, llevando a cabo diferentes procesos en compañía de su dermatóloga, los cuales ha compartido por medio de sus redes sociales.