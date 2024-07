Periodista de Noticias Caracol confirmó su renuncia luego de 11 años siendo parte del canal, “trabajé con pasión y amor”

Noticias Caracol es uno de los informativos más vistos en Colombia, ya que además de pertenecer a Caracol Televisión, también se ha encargado desde hace más de 15 años a brindarles a los televidentes los principales hechos que se dan en las diversas ciudades del país, teniendo como sede central, Bogotá, sin embargo, las otras ciudades no pasan de largo, como es el caso de Cartagena, que cuenta con varias figuras que se han quedado en el corazón de los colombianos. Pero, recientemente, una periodista de Noticias Caracol le dice adiós al informativo luego de 11 años siendo parte del canal.

¿Quién es la periodista de Noticias Caracol que renunció?

La periodista de Noticias Caracol que renunció al informativo es Yesenia Carrillo, la periodista que se encargó de brindarles a los televidentes los principales hechos que marcaban la agenda en esta ciudad de Colombia. La reportera fue quien se pronunció al respecto por medio de sus redes sociales, donde indicó: “Hoy me despido de esta casa periodística que por más de once años me permitió crecer personal y profesionalmente. La palabra gracias se queda extremadamente corta, fue una gran oportunidad para cumplir el sueño que siempre tuve de niña, por eso en honor a ese anhelo trabajé con pasión y amor”.

Las declaraciones de la periodista no terminaron allí, pues Yesenia dejó claro que a pesar de decir adiós, se lleva las mejores experiencias, el cariño por parte de los televidentes y las amistades que construyó a lo largo de este amplio camino: “Me voy feliz por haber sido la voz de tantas personas que confiaron en mi sus denuncias e historias”, agregó Yesenia Carrillo.

¿Qué periodista de Noticias Caracol regresó al canal?

La periodista de Noticias Caracol, Yesenia Carrillo los primeros días del mes de junio regresó al informativo luego de casi 6 meses de ausencia, luego de la llegada de su hija, Fatima del Mar y para aquel momento se dejó ver más emocionada que nunca por retomar sus labores y por ende, una de sus más grandes pasiones. Pero, la tristeza también se hizo evidente debido a la distancia que tiene con su pequeña: “Les traigo buenas noticias, vuelvo y retomo labores en Caracol, por aquí ya estamos listos con toda la información que saldrá al medio día”.

Sin embargo, a poco de un mes Carrillo confirmó su renuncia de Noticias Caracol y por lo pronto, se desconoce su próximo rumbo. Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de sus seguidores y amigos no se hicieron esperar.