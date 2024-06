Erika Zapata de Noticias Caracol confesó que alcanzó a ilusionarse con cantante de reggaetón, ¿pajaritos en el aire?

Erika Zapata es una reconocida periodista y presentadora de Noticias Caracol, que actualmente lleva cuatro años siendo parte del informativo contando las historias de los antioqueños y por ende, los principales hechos que suceden en el Valle de Aburrá. Aunque el camino de la paisa no ha sido sencillo, cumplió su sueño de convertirse en periodista y de paso, comparte su pasión por el campo con otro programa de Caracol Televisión como lo es ‘La finca de hoy’. Debido a la amplia visibilidad con la que cuenta en la pantalla, la conductora se ha ganado el cariño de sus fans y recientemente confesó que alcanzó a ilusionarse con famoso cantante de reggaetón.

¿Quién es el cantante de reggaetón con el que se ilusionó Erika Zapata?

Erika Zapata recientemente compartió un video en compañía de sus colegas de Noticias Caracol, donde el punto central fue el supuesto amorío que tenía con un cantante de reggaetón, donde las risas por parte de sus compañeros no se hicieron esperar. En un primer momento, el periodista le preguntó a Zapata si su amorío con Rivera iba en serio, a lo que la paisa indicó: “Estamos que nos casamos jajaja. No es un chismecito que me inventaron, pero yo me ilusioné con eso”.

Seguidamente, el compañero de Erika en Noticias Caracol en la sede de Medellín reiteró que existía el dichoso mensaje entre ambos y si ella le había respondido. Como es costumbre y con una sonrisa en su rostro, la periodista dejó claro que sí hubo un mensaje en la plataforma X: “pero no hubo beso. No hubo una comida. No hubo nada”. Asimismo, Erika aseguró que Andy Rivera “aguanta”.

“Ya que vendría siendo yo, ¿la suegra, la cuñada?… Qué más”, fueron las declaraciones que agregó Erika Zapata de Noticias Caracol.

Lo cierto es que entre Andy Rivera y Erika Zapata solo existió un intercambio de mensajes, desmintiendo cualquier romance con el cantante de reggaetón.

¿Cuáles fueron los mensajes entre Erika Zapata de Noticias Caracol y Andy Rivera?

El intercambio de mensajes en X entre Erika Zapata y Andy Rivera de Noticias Caracol tuvo lugar en el año 2023, luego de que la periodista indicara: “Estoy triste, aburrida de tanto comentario negativo sobre mi apariencia en los últimos días. Qué Dios me dé la fortaleza suficiente para que todo me resbale”.

Horas más tarde y luego del apoyo recibido por gran parte de sus seguidores, el comentario que terminó llamando la atención fue el de Andy Rivera, donde se lee: “Mi amor, que no te defina el qué dirán, tu éxito es tan honesto y bien trabajado que seguro genera mucha frustración y envidia en muchos que sueñan ser como tú. Tú solo sigue enfocada dando tu 100 %, que Dios no le falla al que obra bien”.