Erika Zapata recordó cuando un televidente le declaró su amor en pleno reporte

La perseverancia y el talento llevaron a la periodista Erika Zapata a ocupar uno de los lugares con las que sueñan miles de colombianos que quieren hacer del periodismo una forma de vida, esa en la que el desempeño, las ganas y sobre todo el profesionalismo terminan siendo la gran llave al éxito.

Es por ello que sus reportajes, con ese acento característico que la hace única en la televisión y su manera de contar las cosas, hace que cada trabajo se viralice y permita un mejor acercamiento con los televidentes.

Es por ello que aprovechando la fecha del Throwback Thursday, es decir TBT, la simpática periodista ha publicado un video de lo que sucedió en agosto del 2022 durante el Desfile de Silleteros, en su sexagésima sexta edición, en la Ferias de las Flores.

Pero allí con su sombrero puesto se lanzó a la vía con micrófono en mano a pulsar la opinión de propios y visitantes que disfrutaban el espectáculo en Medellín, y en una de las entrevistas llegó preguntando el nombre, pero no hubo respuesta, sino una declaración absoluta de amor en medio de la euforia.

“¡Te amo! Ay no escucho nada, solo sé que te amo ¡Solo sé que te amo! ¡Te amoooo!”, expresó el hombre llamado Diego Osorio que no dudó en abrazar a Erika Zapata para darle un beso en la mejilla y la querida reportera no aguantó la risa ante tan emotiva y divertida expresión de cariño.

Al recordar el momento con el video, que se viralizó en aquel entonces, como era de esperarse las reacciones por parte de la comunidad digital no tardaron en llegar por lo que llenaron el post con diversos comentarios.

“Tan auténtica como tus seguidores, la mejor”, “Ja ja ja ja ja es lindo como te has ganado a pulso el cariño de la gente! Un abrazo”, “rompiste el molde, eres auténtica por eso la gente te ama” y “Esta mujer es punto aparte en el periodismo, 😂nos hace más felices las noticias 😂”, son algunas de las reacciones que destacan.