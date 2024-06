Erika Zapata de Noticias Caracol mostró las fotos de su antes y después para demostrar que no tiene cirugías estéticas

Noticias Caracol lleva 25 años siendo parte de la televisión colombiana buscando informar a los televidentes sobre temas políticos, deportivos, empleabilidad y culturales, que con el paso del tiempo ha visto pasar a un amplio equipo de periodistas y presentadores. Actualmente, cuenta con nuevas caras que desde su carisma, espontaniedad y estilo han sabido ganarse el cariño de los televidentes, como lo es Erika Zapata, quien desde hace cuatro años forma parte del equipo de la central regional de Medellín como una de sus principales reporteras obteniendo una amplia visibilidad tanto en la pantalla chica como en las redes sociales y recientemente Zapata mostró las fotos de su antes y después para demostrar que no se ha realizado cirugías estéticas.

¿Qué pasó con Erika Zapata de Noticias Caracol?

Hace varias semanas Erika compartió una imagen sin la respectiva camisa o chaqueta de Noticias Caracol, donde la periodista se mostró feliz, recibiendo toda una serie de halagos, sin embargo, también existieron comentarios no tan positivos, pues las dudas frente a una cirugía estética específicamente en sus senos no se hizo esperar. Si bien, la paisa negó la esta posibilidad recientemente volvió a referirse al tema.

¿Cómo lucía Erika Zapata de Noticias Caracol en su juventud?

Erika Zapata de Noticias Caracol recientemente volvió a aparecer en su cuenta de ‘X’ para evidenciar su antes y después, además de ponerle fin a cualquier tipo de comentario sobre una posible cirugía estética: “No es ninguna cirugía. Es amor propio y buena alimentación”. Las declaraciones estuvieron acompañadas de dos imágenes, la primera que se habría dado durante su niñez y la otra de como luce actualmente.

La serie de declaraciones tampoco se hicieron esperar en esta ocasión, las cuales Zapata tampoco pasó de largo, uno de los que más se destacó fue precisamente, “No es una cirugía. Son como 15″ a lo que la periodista de Noticias Caracol indicó: “Ninguna compañera. No digo mentiras”. Otro de ellos fue “Buena respuesta, pero la verdad es que la diferencia es sostenible. ¿Podríamos calificarlo de evolución, ¿si o qué?, mientras que Erika respondió con su secreto detrás: “Cremas en la cara, cuidado en el pelo y buena alimentación”.

¿Erika Zapata de Noticias Caracol tiene un noviazgo con Andy Rivera?

Erika Zapata de Noticias Caracol recientemente llamó la atención debido a un intercambio de comentarios entre ella y Andy Rivera, donde desataron rumores sobre un supuesto noviazgo. Sin embargo, la periodista salió a desmentir en medio de risas esta situación asegurando que nunca lo ha visto y no ha pasado nada entre ellos. “Estamos que nos casamos jajaja. No es un chismecito que me inventaron, pero yo me ilusioné con eso”.