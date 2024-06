Ella es la nueva periodista de Noticias Caracol que le dijo adiós a CityTv hace pocos días, ¿de quién se trata?

Hace 25 años llegó a la pantalla chica Noticias Caracol, informativo que pertenece a Caracol Televisión y que con el paso de los años se ha convertido en el noticiero más visto por los colombianos, ofreciéndoles un amplio cubrimiento de temas que tiene que ver con seguridad, política, empleo, movilidad, cultura y deportes desde sus más de 3 emisiones diarias. Debido a la amplia cobertura con la que cuenta todo un grupo de periodistas forma parte de su equipo y constantemente son nuevas las caras que llegan y recientemente se confirmó que ella es la nueva periodista de Noticias Caracol que le dijo adiós a Citytv hace pocos días.

PUBLICIDAD

¿Quién es la nueva periodista de Noticias Caracol?

La nueva periodista de Noticias Caracol es Paula Belalcázar Mórtigo, una comunicadora social y periodista, quien en los últimos días ha estado haciendo parte de la primera emisión del informativo de Caracol Televisión dando el reporte sobre algunos hechos que suceden en la capital compartiendo emisión junto a Alejandra Giraldo y Andrés Montoya. Por supuesto, la periodista no ha pasado desapercibida al convertirse en una de las más recientes contrataciones hechas por el canal, además de su profesionalismo y belleza.

¿Dónde trabajó la nueva periodista de Noticias Caracol?

De acuerdo a la serie de publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram, Paula Belalcázar durante dos años hizo parte de ‘El tiempo’, específicamente de Citytv, a la cual considera como su segundo hogar y el pasado 18 de junio le dijo adiós con sentido mensaje.

“Le dije hasta luego a la casa que me vio crecer. Llegué hace más de dos años a Citytv a aprender, conocer, reaprender y a ver que todos los días significan un nuevo reto. Hoy y siempre daré todo mi agradecimiento a quienes me vieron crecer, a quienes depositaron toda su confianza, a quienes me corrigieron. A mis jefes, a mis colegas, a mis amigos. A todos los televidentes que me escriben, llaman y confían en mí. Pronto estaremos viéndonos de nuevo”, agregó la nueva periodista de Noticias Caracol.

¿Quién es la pareja de la nueva periodista de Noticias Caracol?

Aunque la nueva periodista de Noticias Caracol, Paula Belalcázar, suele ser muy activa en sus redes sociales, hasta el momento se desconoce quién es su pareja, pues en varias de sus publicaciones se le ve disfrutando de diferentes destinos nacionales e internacionales, algunos de ellos, al parecer, sola y otros, en compañía de las personas más importantes de su vida como lo son su familia.

noticias Caracol noticias Caracol