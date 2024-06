Erika Zapata de Noticias Caracol rompió el silencio y habló de su posible noviazgo con Andy Rivera, ¿amor genuino?

Erika Zapata es una de las periodistas y presentadoras más destacadas de Noticias Caracol, ya que a lo largo de más de 4 años ha hecho parte del informativo de Caracol Televisión llevándoles a los televidentes los primeros hechos que son noticia en el Valle de Aburrá, además de su participación en ‘La finca de hoy’. La paisa desde un inicio ha logrado marcar la diferencia debido al peculiar estilo con el que cuenta y también el carisma con el que cuenta, lo que precisamente, le ha permitido ganarse el cariño de los colombianos que no solo se da en la pantalla chica, sino también por medio de sus redes sociales y ahora Erika confesó si tiene una relación con Andy Rivera.

¿Qué pasó entre Erika Zapata de Noticias Caracol y Andy Rivera?

La periodista Erika Zapata de Noticias Caracol se vio envuelta hace varios días en rumores por un supuesto amorío con Andy Rivera, la situación se dio luego de que el artista apoyara las declaraciones de la paisa, “Mi amor, que no te defina el que dirán, tu éxito es tan honesto y bien trabajado que seguro genera frustración y envidia(…)”. Horas más tarde, Zapata no dudó en referirse al tema indicando: “Gracias, Andy, qué palabras tan hermosas. Eres maravilloso y un gran ser humano”. Cabe resaltar que este hecho tuvo lugar en el año 2023 y hasta el momento se desconoce porque el tema volvió a resonar, teniendo en cuenta que no han existido otro tipo de intercambio de palabras.

¿Qué dijo Érika Zapata de Noticias Caracol sobre su amorío con Andy Rivera?

El supuesto rumor de un nuevo amorío tuvo lugar desde la emisora ‘La kalle’ y un día después de su publicación, Erika Zapata no dudó en referirse al tema por medio de sus redes sociales, quizás algo impactada debido a la veracidad de esta información. “Jajajajaja ya quisiera yo jajajaja”. Como es costumbre la periodista no hace un lado las risas que le producen este tipo de situaciones dejando claro que no existe un noviazgo con Andy Rivera.

¿Quién es la expareja de Erika Zapata de Noticias Caracol?

Debido al auge que tuvo la periodista comenzó a hacer parte de diversos medios de comunicación revelando detalles desconocidos con respecto a su vida, entre ellos de sus relaciones amorosas, donde Erika Zapata confesó que no ha tenido novio, pues desde muy corta edad se dedicó a su cumplir sus sueños como periodista, pero ahora espera poder encontrar el amor de su vida. Un hombre que la apoye en sus proyectos así como también tenga deseos que salir adelante.