Carolina Cruz ‘le echó flores’ a Lincoln Palomeque por su rol como padre, pero no se olvidó de su novio, Jamil Farah

‘Día a día’ es una de la serie de producciones de Caracol Televisión que busca entretener especialmente las mañanas de los colombianos con el fin de que mientras adelantan sus obligaciones puedan conocer de cerca las historias de varios los famosos, entre actores, creadores contenido, bailarines, participantes de ‘realities’ y demás, quien están acompañados del respectivo equipo de presentadores como Carolina Soto, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero y Carolina Cruz, quien además de presentadora es empresaria y modelo, recientemente Cruz ‘le echó flores’ a Lincoln Palomeque por su rol como padre, pero no se olvidó de su novio, Jamil Farah.

La tulueña más allá de su rol en la televisión colombiana, también ha buscado darse a conocer por medio de plataformas digitales como Instagram, donde alcanza los más de 7 millones de seguidores, encargándose de mostrar varios de los momentos que vive durante su trabajo, pero especialmente por parte de sus dos hijos, Matías y Salvador, fruto de su relación de aproximadamente 8 años con Palomeque.

En medio del interés que existe detrás de su vida, Cruz aprovechó para lanzar su podcast, ‘Mis mundo. Mis huellas. Mi verdad’, con el que ha buscado durante cada capítulo contar una de las situaciones que más la ha marcado. La más reciente tendría que ver con su relación con el piloto Jamil Farah, pero también aprovechó para referirse a Palomeque dejando claro el excelente papá que es con sus dos pequeños.

“Yo tengo a mi lado a un hombre que sabe que mi prioridad hoy en día y siempre es ser mamá. Yo no le estoy buscando un papá a mis hijos, porque mis hijos tiene un gran papá. El papá de mis hijos, la persona que yo escogí como el papá de mis hijos es un gran ser humano, es un gran hombre y hace muy bien su trabajo como papá entonces yo no estoy buscando un papá para mis hijos (...)

(...) Estoy buscando una pareja para mí que seguramente, el día de mañana va a ser un amigo para mis hijos, no el papá. Es una persona que me respeta, que me quiere, que me consciente, que me valora y que me hace muy feliz. No tengo ni idea de cuanto vaya a durar y no me lo pregunto tampoco”, fueron las declaraciones que agregó Carolina Cruz de ‘Día a día’.

Lo que resulta evidente es que Cruz cuenta con una buena relación con su expareja y serían todo un equipo durante la crianza de sus dos pequeños, teniendo en cuenta las obligaciones de ambos, situación que entendería a la perfección Jamil Farah, quien constantemente viaja debido a su trabajo.