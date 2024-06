Carolina Cruz es una de las presentadoras más conocidas en Colombia, pues luego de su paso por el Concurso Nacional de Belleza y gracias a su talento y carisma llegó a ser parte de la televisión colombiana a partir de programas como ‘Muy buenos días’, ‘Estilo RCN’ y actualmente hace parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, actividad que integra junto a su rol como empresaria y modelo. Pero, sin duda, su sueño cumplido tiene ver con el convertirse en mamá de Matías y Salvador junto a Lincoln Palomeque, con quien dio por terminada su relación en el año 2022. Pero, a pesar de ello, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se reunieron y en medio de risas mostraron lo orgullosos que están de su hijo.

¿Por qué se separaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque luego de diversos rumores con respecto a una posible ruptura decidieron acaba con la serie de comentarios y confirmar que por decisión conjunta y luego de haberlo intentado en varias ocasiones decidieron tomar caminos separados y seguir compartiendo su labor como padres, pues ambos pequeños han sido un sueño cumplido.

Tiempo más tarde, Cruz reiteró que no fue un proceso sencillo para ella debido a que su pequeño Salvador atravesó por complejos procesos de salud e incluso tuvo que ser operado, sin embargo, las cosas con Lincoln no estaba para nada bien, pues según ella, el amor logra transformarse y actualmente cuentan con una buena relación y desean lo mejor para el otro.

¿Dónde se reunieron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se volvieron a dejar ver juntos en medio de un evento escolar de su hijo, Salvador. En principio, Cruz mostró por medio de sus redes sociales que se estaba preparando junto a sus hijos para una presentación que tenían uno de sus pequeños, donde dejó ver el amor que se tienen los hermanos, donde Salvador se disfrazó de pajarito: “se puede escapar de todos menos de su hermano que lo quiere espichar”.

Horas más tarde, Carolina no dudó en compartir un corto video en el que se encargó de mostrar la presentación de su pequeño en compañía de sus otros compañeros, donde el orgullo por ambos fue más que evidente: “El hermano más orgulloso. Esperando la salida de un pajarito”. Aunque se pensó que el padre de los menores y expareja de Carolina Cruz no asistiría, horas más tarde Lincoln no dudó en compartir que también se hizo presente para apoyar a su hijo: “Se aprende los libretos mejor que yo... Lo amo”, las respectivas palabras del actor estuvieron acompañadas de un video.