“Fan de tu relación”: le dan ‘palo’ a Luisa Fernanda W por grabar polémico video con Daniela Tapia

Luisa Fernanda W volvió a ponerse en la mira de los internautas luego de que publicara en su perfil de Instagram un video junto a Daniela Tapia, uno que según varios internautas podría significar un futuro problema para la relación de la joven y su prometido, el cantante Pipe Bueno.

PUBLICIDAD

El artista y la influencer han demostrado en más de una oportunidad la fuerte química que tienen, protagonizando en las redes sociales diferentes escenas románticas en donde los besos, los comentarios pícaros y otras muestras de afecto suelen ser sumamente evidentes, dejando ver también la complicidad entre ellos.

Puede leer: Mamá de Pipe Bueno le envío contundente mensaje a Luisa Fernanda W

Estos detalles, más el hecho de que crearon su propia familia con dos niños pequeños y que ya están oficialmente comprometidos, han hecho que la pareja se convierta en una de las más reconocidas del mundo del espectáculo colombiano.

Sin embargo, muchos internautas especulan que un peligro se puede acercar a su relación, todo a propósito de un video que Luisa Fernanda W publicó junto a Daniela Tapia, el cual, de acuerdo con varios comentarios, daría a entender que la actriz no solo quiere una amistad con la creadora de contenido.

El clip en cuestión muestra a las dos colombianas modelando tres atuendos diferentes para el verano, algunos más reveladores que otros, dependiendo de la ocasión. Pero esto fue suficiente para que varios usuarios de Instagram se pronunciaran al respecto y dieran a entender que Tapia no solo quería la amistad de Luisa.

“Recomendación: no meter amigas a tu habitación de parejas”, “Re top, pero algo me dice que este junte no va a durar mucho”, “Se nota que quiere es protagonismo y trata de opacar a Lu” y “Ojito Lu que yo creo que ella va por otra cosa más allá de tu amistad, cuida a Pipe” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

PUBLICIDAD

Lea también: Luisa Fernanda W sorprendió con su cambio físico ¿Qué alimento dejó para bajar la panza?

Luisa Fernanda W respondió a los comentarios negativos que recibió

A propósito de los mensajes que recibió la influencer en su más reciente video en Instagram, decidió pronunciarse en una historia para dejar claro qué piensa sobre las teorías de que Daniela Tapia está buscando algo más que una amistad con ella, dejando una contundente respuesta al respecto.

“Dejen de reflejar sus inseguridades en mí”, dijo Luisa Fernanda W en el clip además de escribir sobre él: “el mujeron que soy no me lo quita nadie, es más ese debería ser mi mantra”.

Pero lo que terminó por generar todo tipo de reacciones es que en el mismo clip Daniela Tapia dijo la polémica frase que ha asociado con Christian Nodal y Ángela Aguilar: “soy fan de tu relación”.

Este detalle desencadenó varios comentarios negativos en las redes sociales en donde no solo Tapia terminó siendo la víctima, sino también la creadora de contenido: “boba, dese cuenta y aleje a esa mujer de su vida”, “usted es masoquista, se lo dicen de frente y no hace caso, ojala le bajen al marido”, “ a Luisa como que no le importa el papá de sus niños”.