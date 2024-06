“Ni Shakira presume tanto”: Le dan palo a Luisa Fernanda W por contar sus planes de fin de semana

Luisa Fernanda W, una de las influencers más populares de Colombia, se convirtió en blanco de críticas luego de compartir con sus millones de seguidores lo que hace durante un fin de semana. Mientras alardeaba sus planes con sus hijos y esposo a través de un video, algunos usuarios cuestionaron su estilo de vida, señalando que no va en sintonía con la realidad de muchas familias del país.

En el clip, Luisa Fernanda detalló las actividades que normalmente realiza cuando llega el fin de semana. Recientemente, la creadora de contenido relató que se disponían a ir a la ciudad de Cúcuta para asistir a una de las presentaciones musicales de su pareja, Pipe Bueno. El recorrido incluyó su llegada al aeropuerto, un retoque de maquillaje, y una visita al restaurante del hotel donde se hospedaron, y se le vio acompañada por su cuñado, Miguel Bueno, y Ornella Sierra.

“Ya en la noche nos dedicamos a pasar tiempo en pareja o yo acompaño a Pipe a sus shows o también Pipe me acompaña a lo que yo tenga”, dijo Luisa Fernanda mientras mostraba imágenes desde el interior del jet privado.

Las reacciones en redes sociales se dividieron respecto al video de Luisa Fernanda. Una usuaria la criticó diciendo: “Ni Karol G, ni Shakira con tantos millones presumen tanto. El contenido de Luisa ya está cansando. No es para nada aterrizado a la realidad de millones de personas”. Este comentario generó una avalancha de juicios de todo tipo sobre la influencer.

Entre las respuestas al video se encontraban tanto críticas como defensas hacia Luisa Fernanda: “Y Luisa qué culpa tiene de que tú no tengas su vida, pero igual ves sus videos”; “Que envidia jajaja”; “Con tanta plata que dice tener y ser tan ostentosa no le alcanza para quitarse el brillo de la frente”; “Qué estupidez dices, la estás comparando con cantantes y ella es creadora”; “Genial, si te cansa ya no la veas y listo”.