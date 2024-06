Luisa Fernanda W sorprendió con su cambio físico ¿Qué alimento dejó para bajar la panza?

Luisa Fernanda W, una de las influencers más famosas del país, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales. Conocida por su contenido sobre vestuario, viajes y consejos de belleza, la pareja de Pipe Bueno ha sorprendido a sus millones de seguidores al mostrar cómo luce su figura después de enfrentar críticas por su apariencia física.

Hace meses, Luisa Fernanda fue objeto de cuestionamientos en las plataformas digitales debido a un visible aumento de peso. Algunos seguidores incluso especularon que podría estar esperando otro hijo del popular cantante. Sin embargo, lejos de preocuparse por los comentarios negativos, Luisa decidió abordar el tema abiertamente y compartir su experiencia.

En una de sus recientes historias de Instagram, Luisa aparece vistiendo un jean y una camiseta blanca, que subió ligeramente para enseñar su abdomen, luciendo más tonificada. “Ya se me notan los cambios, estoy muy feliz”, escribió en la publicación.

En otra imagen, se mostró con unos kilos de más y explicó las razones detrás de este cambio.

“Estaba comiendo tan pero tan mal, todo el mundo me escribía que si estaba embarazada y la verdad solo estaba hinchada, inflamada por culpa del azúcar”, dijo Luisa Fernanda. Comentó que había dejado de consumir alimentos con alto contenido de azúcar, pero que después retomó su consumo de manera exagerada, incluyendo comidas grasosas.

Luisa Fernanda W La influencer mostró los cambios físicos que ha tenido en los últimos dos meses. / Foto: Instagram @luisafernandaw - Tomada el 13 de junio de 2024.

“Por esta época volví a caer y lo que más comía era azúcar, me la pasaba comiendo crispetas cargadas de caramelo y mucha pero mucha grasa”, señaló la influencer. Indicó que en la foto estaba 8 kilos por encima de su peso normal. “Yo me subí 8 kg en mi primer embarazo y 9 kg en mi segundo, o sea, este descuido me pasó sin estar embarazada”, añadió.

Luisa mencionó que eliminar el azúcar y las grasas ha tenido buenos resultados en su cambio físico. Además, prometió un video en el que explicará en detalle otras estrategias que ha seguido para reducir su talla y mejorar su figura.