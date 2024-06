Luisa Fernanda W reveló el tratamiento que usa para el pelo desde que dejó las extensiones

Luisa Fernanda W ha compartido con sus millones de seguidores el tratamiento que ha estado utilizando para mantener su cabello desde que dejó de usar extensiones. En sus redes sociales, la creadora de contenido detalló su evolución capilar, recordando su antiguo look rubio y su obsesión por tener una melena larga y abundante.

La pareja de Pipe Bueno aprovechó sus plataformas digitales para responder a las críticas sobre su peinado habitual. A pesar de los comentarios que dicen que siempre lleva el mismo estilo, Luisa Fernanda W afirmó sentirse cómoda y elegante con su elección.

En su relato, Luisa Fernanda W recordó que hace siete años no tenía mucho cabello y recurría a las extensiones debido a que su pelo estaba muy dañado por los constantes cambios de color. “Pensaba que no había solución para mí porque tenía el pelo tan quemado, pero aun así me sentía la más divina”, confesó. La transición hacia un cabello más saludable fue un proceso, y ahora se siente orgullosa de su progreso.

Luisa Fernanda W La influencer habló sobre su tratamiento para el cuidado del cabello.

Los cuidados de Luisa Fernanda W para su pelo

En una reciente publicación, Luisa Fernanda W se mostró al natural, sin maquillaje y con su cabello oscuro suelto, revelando el tratamiento que ha seguido para recuperar y mantener su cabello saludable. “Este es mi pelo hoy. ¿Qué me ayudó? No decolorarlo, cero extensiones, yo me lavo día por medio y uso cinco pasos importantísimos”, explicó la influencer.

Estos cinco pasos incluyen el uso de un buen champú, un acondicionador adecuado, un tratamiento a base de aceite de argán, y un tónico capilar. Luisa Fernanda destacó la importancia de estos cuidados, especialmente durante la lactancia de sus dos hijos, periodo en el que perdió mucho cabello.

La influencer enfatizó en la necesidad de evitar decoloraciones y extensiones para mantener un cabello saludable. Además, recomendó productos específicos que han sido clave en su rutina capilar, compartiendo así su experiencia con aquellos que buscan mejorar la salud de su cabello.