Daniela Tapia se fue en contra de RCN por dejar mal parada a Martha Isabel Bolaños en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ de RCN y VIX ha generado bastante conversación en redes sociales por discutir los comportamientos que tienen los participantes del concurso y algunas de las peleas que se han generado dentro del espacio. Una de las participantes más polémicas es Martha Isabel Bolaños y por las diversas peleas que ha tenido con los integrantes del ‘Team Papillente’ ha generado discusión sobre qué lado de la balanza es el correcto.

Una de las personas que se unió a las opiniones de muchos fue Daniela Tapia, recordada por varios papeles en novelas colombianas, pero bastante reconocida por su participación en ‘MasterChef Colombia’ del Canal RCN y ser una de las finalistas del concurso en el que también participó Martha Isabel Bolaños y su relación aunque de amigas, se vio nublada por una supuesta traición de la ‘pupuchurra’ a Daniela.

En sus historias, habló de la reconocida producción y se sumó a la opinión de muchos, sobre como los cortes de la emisión y explicó: “soy más galáctica, que papilla, pero yo he estado por fuera de Colombia la mayor parte del tiempo que se ha emitido el programa, pero yo me he enterado de las situaciones de Martha por ustedes. Además, no sé quién va por el grupo porque cada que le pregunto a conocidos sobre el programa quieren que gane Martha o Julián”.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos, además tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.