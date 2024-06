“Me choqué”: Karen Sevillano habló de las secuelas que sufre tras haber salido de ‘La Casa de los Famosos’

Karen Sevillano abrió su corazón y le contó a sus seguidores que a una semana de haber sido coronada ganadora de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia está presentando algunas secuelas que le dejó haber participado en este reality show, compartiendo algunas de las situaciones complicadas que ha vivido a raíz de esto.

La influencer era una de las candidatas favoritas a llevarse el premio de los 400 millones de pesos, destacando por todo el contenido que generó en los cuatro meses que estuvo en el programa y resaltando por su forma de ser que a muchos televidentes les pareció auténtica y divertida.

La joven fue la primera celebridad en entrar a la casa/estudio de RCN y ViX, y también fue la última en salir, convirtiéndose en la figura que más tiempo pasó dentro de estas paredes junto a más de 20 famosos.

Y ahora que cuenta con ese titulo y con el respaldo de una gran cantidad de personas en las redes sociales, aprovechó para dirigirse a todos ellos a través de una historia de Instagram a propósito de una sesión de preguntas y respuestas.

Tras la interrogante de un seguidor, Karen Sevillano aprovechó para contar cómo le ha ido después de salir de La Casa de los Famosos, indicando que ha pasado por algunas situaciones complicadas.

“Tuve como un ataque de ansiedad, tenía ‘tembleque’. O sea, el cuerpo me temblaba horrible, yo no sabía por qué, y el lunes para amanecer martes no dormí, y el martes para amanecer miércoles tampoco dormí”, empezó a relatar la creadora de contenido, destacando también que ha comido mucho.

Karen Sevillano casi pone en peligro a otra persona por sus secuelas

Además de que no ha podido dormir ni alimentarse muy bien, tal parece que las secuelas de la influencer están yendo un poco más allá, al punto de que su cansancio le está haciendo pasar por situaciones incómodas que pueden llegar a escalar a otros niveles, como lo que vivió la primera vez que manejó un vehículo tras salir de La Casa de los Famosos.

“Ayer fue la primera vez que manejé, y en vez de hundir el freno, hundí el acelerador. Me choqué con un muchacho, pero nada grave, solo le dañé la placa del carro”, contó Karen Sevillano.

Cabe destacar que la joven le acredita esto al cansancio acumulado de estar cuatro meses encerrada, indicando que de momento aún no se ha terminado de recuperar.