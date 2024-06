RCN hizo llamado en contra del racismo por ataques a Karen Sevillano, pero televidentes los criticaron

El pasado 17 de junio, los colombianos decidieron con sus votos que la creadora de contenido, Karen Sevillano, debía ser la ganadora de los $400 millones de premio final de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix , distinción que ganó por encima de Julián Trujillo, Sebastián González y Miguel Melfi . Pero no todo ha sido alegría para la vallecaucana, ya que su victoria le ha traído varias críticas, algunas de ellas convertidas en ataques racistas, a los cuales la producción del formato dio respuesta.

Fuera de las reprochables reacciones que se vieron en redes en las que había comentarios racistas por el triunfo de Sevillano, su pareja, Neider García, puso en evidencia un comentario expresado por una de las exparticipantes del formato, Nanis Ochoa, a quien se le ve en un video dirigirse de manera despectiva en contra de Karen, a quién tildó de “Negra hijuep*$%” ; declaraciones emitidas en una reunión en la que estaban algunos integrantes del equipo ‘Galáctico’, como Mafe Walker y Omar Murillo, quienes se habían reunido para compartir con Julián Trujillo, quien se llevó la medalla de plata en el audiovisual.

A raíz de esta situación, la producción del concurso decidió emitir su posición mediante su cuenta de ‘X’, donde acumulan más de 38.000 seguidores, plataforma en la que expresaron: “#NoAlRacismo en el mundo”, publicación que desató una ola de comentarios que se transformaron en críticas:

“No los vi pronunciándose en contra de la transfobia, incoherentes y convenientes”, “Pero cuando ella se jactaba hablando pestes de sus compañeros no salían a decir nada”, “No estoy a favor del racismo, pero cuando Karen volaba puños no los vi publicando”, “Vimos mucho bullying dentro del programa, pero ustedes nunca se manifestaron”, “No al racismo, pero a todos por igual no solo porque Karen ganó”, fueron algunas de las reacciones en la publicación.