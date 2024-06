Karen Sevillano confesó que “no le interesa hacerse la víctima” luego de acto de racismo por parte de Nanis Ochoa

‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión y la plataforma Vix llegó a su fin hace más una semana dejando como indiscutible ganadora a Karen Sevillano, una reconocida creadora de contenido, quien antes de entrar al ‘reality’ ya contaba con un amplio grupo de seguidores y durante la producción logró ganarse muchos más. Además, Sevillano entabló grandes amistades con ‘La Segura’, Melfi, Ornella Sierra y Pantera, sin embargo, una nueva polémica tuvo lugar recientemente y Sevillano confesó que “no le interesa hacerse la víctima” luego de acto de racismo por parte de Nanis Ochoa.

¿Qué pasó entre Karen Sevillano y Nanis Ochoa de ‘La casa de los famosos’?

En los últimos días, Nanis Ochoa ha estado en el ojo del huracán, luego de que en medio de un en vivo que tuvo lugar hace varios días, mientras que estaba reunida con varios integrantes del equipo galáctico, Ochoa soltara un comentario que terminó siendo grabado y utilizado en su contra: “Negra hiju…”, en medio de risas, Mafe Walker intenta alejarse, mientras que Martha, al parecer, le habría pedido silencio.

Como era de esperarse, la serie de críticas fueron las protagonistas para Nanis y ella no dudó en salir a defenderse, dejando claro que a la única que le debe pedir disculpas es a Karen Sevillano y asegurando que no tiene nada en contra de la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos’.

¿Qué dijo Karen Sevillano de ‘La casa de los famosos’ sobre el acto de “racismo” de Nanis Ochoa?

Nanis Ochoa utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus fans la conversación que tuvo con Karen Sevillano. En un primer momento, Ochoa por medio de una serie de audios le explica lo ocurrido, a lo que la creadora de contenido respondió: “Pues… si estuvieses hablando de una persona blanca dudo mucho que hubieses dicho “blanca hpta”. Si lo que me estás preguntando es que si estoy ofendida, la respuesta es que no. Vos no sos ni la primera ni última persona que me dice negra hpta. Desafortunadamente, uno como negra aprende a vivir con eso (…)

(…) La verdad, yo no sé qué clase de persona sos vos, porque no viví con vos ni 24 horas. Si estás preocupada porque yo salga a decir algo, estate tranquila que a mí no me interesa salir a redes sociales a “hacerme la víctima” ni mucho menos”, agregó Karen Sevillano.

Finalmente, Ochoa reiteró que sus palabras se trataron de una mímica, dejando clara la admiración que siente por Sevillano, pues aseguró que no es racista y que ama a ‘Bola 8′ e incluso que se casó con un “negro” por 7 años, aprovechando para decirle que este acto no se dio con ninguna intención. Karen Sevillano terminó la conversación indicando: “Vale, tranquila”.