Karen Sevillano le mandó ‘pulla’ a RCN por aún no pagarle los $400 ‘palos’ de ‘La Casa de los Famosos’

El 17 de junio, la creadora de contenido, Karen Sevillano, se coronó como la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, superando en las votaciones finales a uno de sus colegas ‘Papillentes’, Miguel Melfi, y dos ‘Galácticos, Julián Trujillo y Sebastián González. A pesar de la alegría de su victoria, la vallecaucana reveló que aún no le han pagado los $400 millones, por lo que decidió mandarle un fuerte mensaje a ‘Nuestra Tele’.

Sevillano ya volvió a su Cali querida, ciudad a la que tuvo que hacerle un desplante, luego de haber anunciado que realizaría un evento de bienvenida en el que le iba a dar premios a sus fans, el cual tuvo que cancelar a último momento por no contar con un permiso de la Alcaldía. Ante este percance, la influencer decidió compartir con sus seguidores mediante una dinámica de preguntas y respuestas en las que contestó lo referido al pago del millonario premio que se ganó, palabras que se convirtieron en una ‘pulla’ para el canal:

“A mí esa plata no me la han pagado. (...) Un contador que salga a dar las explicaciones me vienen quedando como $130 millones de pesos, porque yo me quedé debiendo unos quesos y unas panelas, y uno tiene que pagar”, expresó la mujer de 28, misma que preocupó a algunos de sus fanáticos al revelar algunas secuelas que le dejó estar más de 4 meses encerrada y sin contacto con el mundo exterior.

“Cuando yo salí de ‘La Casa’ yo tuve un ataque de ansiedad, tenía ‘tembleque’. El cuerpo me temblaba horrible, yo no sabía la razón. (...) No dormí, no comí, me sentía nerviosa. (...) La primera vez que maneje, en vez de hundir el freno, hundí el acelerador, me choqué con un muchacho, pero no fue nada grave, le dañe la pata del carro. (...) Volver a la realidad no es fácil, me siento agotada, mi cuerpo no ha recuperado el cansancio con el que yo venía de allá”, complementó.