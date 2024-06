Karen Sevillano de ‘La Casa de los Famosos’ dejó vestidos y alborotados a fans de Cali que querian conocerla

La creadora de contenido, Karen Sevillano, llegó a la ciudad de Cali, el pasado jueves 20 de junio, luego de salir como ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, programa concurso que le hizo ganar nada más y nada menos que $400 millones de pesos. Ante este sueño cumplido, la influencer organizó un masivo evento para estar con sus fanáticos ‘Papillentes’, el cual tuvo que cancelar a último momento. ¿Por qué?

Miles de personas se aglomeraron días atrás, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, a recibir a Sevillano, misma que, desde ese instante, dio a conocer los detalles relacionados con el masivo acto que haría para su regreso a la ‘tierrita’, el cual ya tenía definido lugar y fecha. Este domingo 23, en el barrio La Primavera, en la ‘sucursal del cielo’, más precisamente en la calle 35a #33a - 2, en la cancha techada.

Ante la expectativa y a sabiendas de la masiva cantidad de gente que iba a ir al recinto, muchos ya estaban haciendo plan para estar allá a primera hora del día, pero sus anhelos se derrumbaron luego de una reciente historia publicada en la cuenta de Instagram de Karen, en donde mostró la inmensa pena que tiene por tener que posponer este encuentro con sus fanáticos, y reveló que, dentro de las cuestiones que impiden la realización del acto, se encontraba la falta de un permiso.

“Se aplaza, yo estoy pensando en hacerlo el otro fin de semana, pero yo no sé cuánto se me vaya a demorar ese permiso. Si hay una persona que trabaje con eso de los permisos para poder hacer un evento, que me haga el favor y me contacte. (...) Estoy entristecida porque todo el día me la pasé volteando con eso. (...) Varios cantantes que se iban a presentar son testigos”, expresó la mujer de 28 años.