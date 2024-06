Erika Zapata confesó que su gran amigo de Noticias Caracol le ayudó recuperar su autoestima, “no valía nada”

Erika Zapata es una de las periodistas más queridas de Noticias Caracol, pues a lo largo de 5 años ha hecho parte del informativo perteneciente a Caracol Televisión encargándose de reportar cada uno de los hechos que son noticia en Medellín, contando aquellas historias que mueven el corazón de los televidentes y también siendo parte de ‘La finca de hoy’, demostrando su amor por el campo. Sin embargo, hace varios meses, la paisa tuvo que vivir uno de los golpes más duros con la salida de uno de sus grandes colegas del canal y ahora Erika confesó que su gran amigo de Noticias Caracol le ayudó recuperar su autoestima.

Si bien, Zapata ha sabido ganarse el cariño del público por su sencillez y peculiar estilo a la hora de presentar, no todo ha sido color de rosa en su vida, pues ha tenido que afrontar duros momentos a la hora de conseguir empleo, ya que siempre confío en su estilo a pesar de las críticas recibidas y también la serie de comentarios por el prototipo de mujer que deben hacer parte de la televisión colombiana y según ella, no cumple con ninguna de estas condiciones.

¿Cuál es el periodista de Noticias Caracol que ayudó a Erika Zapata con su autoestima y amor propio?

Hace varios días, Zapata estuvo haciendo parte de un nuevo formato llevado a cabo por Vaneza Peláez, que mientras jugaban bolos hablaron de varios de los momentos que la vida de la periodista de Noticias Caracol y uno de los más que más se destacó fue el de su gran amigo con quien más allá de creer a nivel profesional, también se convirtió en alguien importante que la ayudó a creer en sí misma.

“Tristemente, muchas veces pasa que uno tiene amigos de acuerdo a la posición y a un trabajo. Bueno, no son amigos. Yo era una persona muy sola, yo conocí a mi verdadero amigo estando en Caracol, eso me trajo un montón de cosas. Me ayudó como de alguna manera a recuperar la autoestima porque yo me consideraba, pues que yo no valía nada. Que nadie me podía poner cuidado a mí. Entonces era muy teso porque pasar de que nadie te quiera a que la gente te quiera en la calle”, reiteró Erika Zapata.

Aunque Erika no reveló el nombre, se trataría de Sebastián Palacio, debido a la cercanía que mostraron durante un buen tiempo que pasó de las pantallas de Caracol a su vida diaria.

¿Erika Zapata de Noticias Caracol tiene una relación con Sebastián Palacio?

Aunque la constante cercanía de Erika Zapata con Sebastián Palacio, quien hace pocos meses le dijo adiós a Noticias Caracol luego de 10 años siendo parte del informativo, era más que evidente, mostrando así a través de las redes sociales el cariño especial que se tienen. Ambos se tomaron el tiempo de aclarar que solo existe una gran amistad entre ellos, pues se consideran como hermanos por la serie de momentos que han vivido juntos, a pesar de que ya no trabajan en el mismo lugar.