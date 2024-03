“No soy de piedra”: Andy Rivera explotó contra quienes lo tildan de amargado

Andy Rivera no se contuvo ante los comentarios de algunos internautas que lo acusaban de brindar mensajes depresivos y melancólicos, e incluso indicaron que los presentaba con una actitud de “amargado”, explicando en una historia de Instagram lo que pensaba de este tipo de mensajes, aclarando realmente la intención de sus palabras recientes en las redes sociales.

El artista se ha visto con más frecuencia en las plataformas digitales, luego de haber pasado una buena temporada en bajo perfil a propósito de algunos problemas que había estado atravesando a propósito de su depresión, un cuadro contra el que ha estado luchando desde el año 2023.

Sin embargo, hace poco le dedicó un video a sus seguidores en el que no solo anunció el lanzamiento de un nuevo tema, sino que también aprovechó para anunciar que se sentía mucho mejor anímicamente, además de darle gracias a sus fans por apoyarlo en esta complicada situación que estuvo atravesando.

A propósito de esta nueva etapa, el cantante ha estado publicando mucho contenido en las redes sociales, orientado a distintos temas, desde sus canciones, pasando por otros aspectos cotidianos, hasta algunas reflexiones, la mayoría de ellas orientadas al amor.

Y si bien muchas de las palabras que Andy Rivera comparte en sus videos e historias suelen inclinarse a la superación, algunas han sido interpretadas por ciertos internautas como melancólicas y amargadas, algo que le han dejado saber en la sección de comentarios.

“Pensando así nunca vas a encontrar a alguien especial, deja atrás los pensamientos negativos”, “Este quedó bien pero bien traumado”, “Se le nota que está como medio amargado al decir eso, no creen?” y “Flecho me estás deprimiendo, ya párale” son algunos de los mensajes que se pueden leer en uno de sus más recientes posts.

Andy Rivera le respondió a sus fans sobre este tema

A propósito de la cantidad de comentarios negativos que ha recibido últimamente en sus redes sociales, el colombiano aprovechó una historia de Instagram para pronunciarse al respecto y aclarar su intención con estos mensajes, indicando que está mostrándose tal y como es ante sus seguidores.

“Lo que nunca voy a hacer, mi gente, es mostrarles algo que yo no soy. No soy un robot, no soy de piedra, no soy de palo, soy un ser humano que tiene sus momentos chimba, sus momentos malos como cualquier otro”, explicó Andy Rivera en una historia.

También dejó entrever que si bien en estos momentos no está teniendo una buena racha, en los próximos días las cosas podrían cambiar para él.

“Así como por su casa llueve, por la mía también. Y así por la suya sale el sol, por mi casa también sale el sol. Y adivinen qué, está asomándose un sol. Avecina un buen clima, avecina buenos tiempos, porque después de la mala racha vienen las sabrosas”, concluyó el artista.