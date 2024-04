¿En busca de novia? Andy Rivera contó detalles de lo que busca en una mujer

Andrés Felipe Rivera Galeano, conocido por su nombre artístico Andy Rivera, es un cantante colombiano de música urbana. Nació el 26 de octubre de 1994 en Pereira, Colombia. Es hijo del reconocido cantante y compositor de música popular colombiana Jhonny Rivera.

La carrera musical de Andy Rivera comenzó a finales de 2011 con el lanzamiento de su primer sencillo titulado “En busca de ella”, producido por Pipe Calderón y DJ Kano. En 2012, se dio a conocer en Colombia y a nivel internacional con el éxito “Te pintaron pajaritos”, junto a Yandar & Yostin. Esta canción superó las 70 millones de visitas en YouTube y se convirtió en un hit en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y España.

En la actualidad, Andy Rivera continúa siendo uno de los reguetoneros más destacados de Colombia, y su música sigue sonando en la movida urbana internacional. Ahora bien, en medio de sus redes sociales el actor le contó a sus seguidores cómo se prepara para encontrar su nueva relación.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, varios de sus fans le preguntaron si ya tenía novia o andaba en búsqueda de alguien especial para su corazón: “En este momento estoy trabajando duro y estoy soltero. Eso sí, me estoy preparando para cuando me llegue una pareja no me le vaya a faltar nada. Trabajando duro”, dijo Rivera con una enorme sonrisa en su rostro.

Por ahora, sus seguidores tendrán que esperar que él confirme si se encuentra en una relación o si decide mostrarla en redes sociales, ya que ha preferido mantener algunos aspectos de su vida bajo reserva.

También el cantante reveló lo que piensa sobre la infidelidad después de que Lina Tejeiro confesara en medio de una entrevista que le fue infiel al cantante en varias ocasiones.

“Es importante revisar los motivos que los están llevando a pensar en otras personas, para no caer en la infidelidad, primero es conocerse bien para que no le haga daño a nadie, aprenda a conocerse, por favor”, pero no todo termino ahí.

El cantante añadió en el mismo live que hizo con sus fans los motivos por los que cree que se puede generar una traición en la relación: “A mucha gente le encanta esa etapa en donde sale toda esa dopamina, oxitocina, serotonina, que es como la del principio, cuando uno está tragadito, entonces viene el enamoramiento, las primeras veces que uno hace ‘tin’. Y cuando eso pasa, a esas personas que les gusta mucho, ese shot de hormonas se aburre muy fácil y rápido quiere ir a buscar otras pieles”, finalizó el artista en medio de su transmisión en el live.