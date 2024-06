Carolina Soto de Día a día terminó en problemas luego de que su hija la tildara de “mentirosa” durante un video

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que se ha convertido en uno los formatos con más amplia trayectoria en la pantalla chica, acompañando las mañanas de los televidentes en compañía de todo un grupo de presentadores como Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas, quienes más allá de destacarse en durante el programa también lo hacen por medio de sus redes sociales, pues recientemente Soto fue tildada como “mentirosa” por su hija, luego de inesperadas declaraciones.

¿Qué pasó entre Carolina Soto y su hija Violetta?

La presentadora de ‘Día a día’, Carolina Soto, ha sabido darse a conocer más allá de las redes sociales, pues en su cuenta de Instagram se encarga de realizar diversas publicidades y de darle auge a sus productos. Sin embargo, también hay tiempo para mostrar a quienes son lo más importante de su vida, sus hijos, Violetta y Valentino, además de su esposo, Germán González.

En una de sus más recientes apariciones, Carolina Soto se tomó el tiempo grabar un video junto a su hija con el fin de conocer la reacción que la menor tendría con respecto a sus declaraciones. La presentadora de ‘Día a día’ inició sus declaraciones asegurando: “Bueno, les voy a contar varias cosas que ustedes no saben sobre mí. La primera es que no me gusta el maquillaje. No me gustan los labiales. Yo no me maquillo”. Ante sus palabras, los gestos de su hija no se hicieron esperar, resaltando que eso no era verdad y que ella la ha visto en varias ocasiones maquillándose, una rutina de todos los días.

Otra de las cosas que terminó sacando a flote, Soto tuvo que ver con que siempre asiste al gimnasio y con mayor fuerza Violetta resaltó que esto no era cierto, ya que a la presentadora le ha costado muchísimo tener una rutina de ejercicios: “Tú nunca vas al gimnasio”, por supuesto, las risas no se hicieron esperar también por el conocimiento de un segundo idioma: “Estás diciendo mentiras”, apuntó la pequeña.

“Violetta no me deja mentir. Me da risa que no le importa hacerlo quedar mal a uno. Ante todo la verdad”, agregó Carolina Soto de ‘Día a día’.

