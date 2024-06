“⁠Me quería ir”: Iván Lalinde conmovió a sus seguidores con una anécdota sobre su padre fallecido

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, con apariciones en varias producciones de Caracol, como ‘El precio es correcto’ y ‘La Voz Kids’, además de ‘Día a Día’, programa en el que es muy apreciado por todos sus colegas. En sus redes sociales, Iván constantemente comparte apartados de su vida, en especial las mascotas que lo acompañan de forma cotidiana, además de algunas de las actividades que tiene que realizar.

Pero en esta oportunidad, contó una conmovedora historia relacionada con su padre, precisamente en el contexto del ‘Día del Padre’ recordó a su progenitor con una de las anécdotas más especiales que vivió con su padre ya fallecido; Iván afirmó que una de las decisiones más difíciles de su vida fue irse de su casa a los 21 años, por lo que cuando tuvo la oportunidad de tener su nueva vivienda quiso darle un detalle bastante especial a su papá.

“Mi papá fue un tipo que me sorprendía siempre por su sensibilidad, por su carácter tan fuerte pero tan sensible también. Siempre me dijo que contaba con él. Cuando me quería ir de la casa a los 21 años, mi papá me apoyó, pero mi mamá no, nunca lo entendió. Le dije ‘papi, acompáñame a hacer una vuelta’, lo subí al apartamento y le entregué las llaves y le dije: ‘toma papá, esta es tu casa también’”, afirmó Iván en sus redes sociales.

El papá de Iván respondió entre lágrimas a esta acción, y como siempre, Iván sacó el lado más positivo de estos recuerdos y habló de que su padre siempre lo estuvo apoyando en diversas situaciones de su vida.

¿Cuánto cobra Iván Lalinde por los productos de su emprendimiento?

Iván Lalinde ha estado promocionando su emprendimiento, se trata de ‘Upa Pues’, el presentador tiene una gran afinidad con los tratamientos naturales que ayudan a relajar el cuerpo con diferentes aromas naturales, el presentador tuvo una mañana un poco complicada y mostró como el uso de sus aceites le da energía para su día a día. Iván ha aprovechado el momento para invitar a sus seguidores a probar todos los beneficios que trae la aromaterapia a la vida de las personas; tiene una página web por donde vende todos sus productos, que tienen un costo de 99.000 pesos.