“No lo veré”: internautas quieren boicotear ‘MasterChef Celebrity’ Colombia por esta razón

‘MasterChef Celebrity’ Colombia inició con algunos tropiezos el martes pasado, ya que si bien es uno de los programas más vistos de RCN, varios internautas dieron a entender que querían boicotear su transmisión al negarse a verlo, todo con el fin de perjudicar al canal. Y es que detrás de esta decisión se esconde una razón de peso para el público.

El reality show culinario comenzó con su sexta temporada el pasado martes, reemplazando el bloque de programación que por cuatro meses estuvo siendo ocupado por ‘La Casa de los Famosos’ Colombia. Pero ahora que este programa llegó a su fin, las cocinas se adueñaron de las pantallas colombianas.

O al menos eso es lo que muchos pensaban debido a la popularidad que tiene este show, ya que no solo muestra a varias celebridades fuera de su zona de confort, sino que también deja muchos momentos cómicos protagonizados tanto por los participantes como por el jurado, un detalle que agrada mucho a los colombianos.

Pero de cara al inicio de este nuevo ciclo, varios internautas manifestaron en diferentes publicaciones del perfil de Instagram de MasterChef Celebrity que estaban pensando en boicotear el programa, indicando que muchos de ellos no lo verían.

La justificación de muchos usuarios de esta red social estaba soportada en el hecho de que querían “castigar” al canal, manifestando su descontento porque Karen Sevillano se había llevado la victoria en La Casa de los Famosos, algo que según muchos fue algo de mal gusto.

“Lástima, es un formato bueno con verdaderos famosos, pero no lo vería, el canal me decepcionó”, “Lo siento pero no me lo veré, es bueno el programa pero siempre este canal premia a la gaminería y patanería”, “Qué pena, no lo veré. Va y nos pasa otra vez y gana el bullying” y “Toca castigar a RCN por lo que le hizo a Julián, nadie vea MasterChef” son algunos de los mensajes que se pueden leer.

No todos los internautas están de acuerdo con boicotear MasterChef celebrity

Si bien hay una gran cantidad de mensajes que dan a entender que muchos internautas no verán el reality show, otro grupo manifiesta que ahora sí vale la pena sintonizar RCN debido a que La Casa de los Famosos terminó, dejando entrever que el programa no era del agrado de algunos.

“Este sí es un programa que provoca ver! Con unos participantes de admirar!”, “Lo mejor de RCN, acá sí se muestran los verdaderos famosos”, “Ahora sí, a disfrutar de un excelente programa, gran nómina, gente con educación, camaradería y contenido espectacular” y “Qué agradable encender el tele y ver un programa divertido, entretenido y sin tantos antivalores ni gaminerías” son algunos de los mensajes que se pueden leer en algunas publicaciones del perfil de MasterChef Celebrity.