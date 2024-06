Participante de ‘MasterChef Celebrity’ habló de los rumores de un posible embarazo, “no me aguanté”

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los ‘realities’ estrellas de RCN Televisión, pues en cada una de sus temporadas ha sabido cautivar a los televidentes con cada uno de los retos culinarios que deben enfrentar los 22 famosos con el fin de avanzar dentro de la competencia, convertirse en el favorito por parte del equipo de jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina y por ende, llevarse el premio mayor. Aunque han sido pocos los capítulos al aire, lo cierto es que ya más de un cocinero ha dado de que hablar y recientemente una participante de ‘MasterChef Celebrity’ habló de los rumores sobre un posible embarazo.

¿Quién es la participante de ‘MasterChef Celebrity’ que supuestamente está en embarazo?

Los rumores sobre un supuesto embarazo se dieron con la participante de ‘MasterChef Celebrity’, María Fernanda Yepes durante el lanzamiento para medios, donde los cocineros lucieron exclusivos ‘looks’ para darle la bienvenida a la transmisión de este ‘reality’. Sin embargo, una de las que dio de que hablar fue la reconocida actriz, pues de acuerdo a una serie de imágenes que se viralizaron, algunos medios de comunicación no dudaron en resaltar que Yepes podría estar en una etapa de gestación.

¿Qué dijo María Fernanda Yepes sobre su supuesto embarazo?

Ante la serie de comentarios que al parecer, habría recibido María Fernanda Yepes no dudó en referirse a este tema por medio de sus redes sociales y a través de un video: “Me quedaba señidito y por ende, me sacaba una pancita. Entonces algunos de mis seguidores asumieron que estaba embarazada y entonces algunos medios asumieron y se fue como una cadena de chisme que yo estaba embarazada. Al punto de que hoy, estoy en una rueda de prensa porque estrenaron ‘Rosario Tijeras’ y no uno varios medios me vuelven a hacer esa pregunta (...)

(...) Yo vengo acá para hacer una reflexión, ¿por qué nos gusta hablar del cuerpo de las personas?, ¿por qué nos gusta especular sobre la vida de la gente?, pregúntenle a esa persona o tomarnos el tiempo de decir, oiga esto es verdad (...) Chicos, no, no estoy embarazada. Me encantaría, de verdad, ojalá la vida me diera el regalo de ser mamá en esta reencarnación. No sé si será posible, ya estoy muy grande. Sería un lindo regalo que me daría diosito, pero no ha sucedido todavía”, aseveró la nueva participante de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Qué le pasó a María Fernanda Yepes en ‘MasterChef Celebrity’?

María Fernanda Yepes llamó la atención durante el primer capítulo de ‘MasterChef Celebrity’, pues terminó llorando, luego de que su preparación como lo fue el brazo de reina no saliera como ella esperaba y por ende, la serie de comentarios por parte de los jurados no terminaron siendo los mejores. Además, Yepes reiteró que nunca se había interesado por la repostería, razón suficiente para que su receta no terminara siendo la mejor durante el primer reto e incluso agregó que se llegó a sentir “maltratada” por los comentarios debido a que siempre buscaba hacer las cosas de la mejor manera posible.