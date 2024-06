Alejandro Estrada le ‘echó los perros’ a la nueva jurado de ‘MasterChef Celebrity’, ¿Nataly superada?

‘MasterChef Celebrity’ es el ‘reality’ de cocina más famoso de RCN Televisión, pues a lo largo de seis temporadas se ha encargado de reunir a un grupo de famosas figuras del entretenimiento para así poder medir sus conocimientos a nivel gastronómico. Aunque el camino no termina siendo sencillo, los 22 participantes se le midieron a hacer parte de esta nueva aventura bajo el veredicto de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, quien recientemente terminó siendo la protagonista, pues además de ser presentada oficialmente, Alejandro Estrada ‘le echó los perros’ a la nueva jurado de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a la nueva jurado de ‘MasterChef Celebrity’?

Durante la presentación y la bienvenida a esta nueva temporada del ‘reality’, por supuesto, Nicolás y Jorge no dudaron en presentar a Adria, quien además de sus amplios conocimientos culinarios y ser dueña de 3 restaurantes en México, no pasa de largo con su belleza y carisma. Por supuesto, quien no pasó de largo este hecho fue Alejandro, quien aseguró que quisiera enamorar a Adria, donde las risas no se hicieron esperar.

Sin embargo, tampoco pasó desapercibido a la hora de mostrar su brazo de reina que tenía como ingrediente otra fruta, pues Alejandro Estrada aseguró que luego de unos minutos de que Adria había probado su plato estaba “rojita” y mientras que le agradeció por sus buenos comentarios, la mirada fija y de coqueto dio de que hablar en las redes sociales.

Cabe resaltar que a lo largo del primer capítulo las declaraciones por parte de Adria frente a este tema no se dieron, pero mientras que avanza la competencia puede que las palabras por los acercamientos de Estrada se den.

En cuanto al reto a varios de los famosos les fue bien en su primer reto, mientras que los jurados buscaron no ser tan duros resaltando que debían seguir intentándolo, pues algunos llegaron a la creación de otros platos y no el esperado.