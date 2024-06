Adria Marina, nueva jurado de MasterChef de RCN, reveló detalles de su millonaria deuda en México

La sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia está a la vuelta de la esquina, edición en la que ya no estará presente el chileno Chris Carpentier en el equipo de trabajo y en su reemplazo llegará la destacada chef mexicana Adria Marina, misma que en una entrevista dio a conocer la manera con la que saldó una fuerte deuda de uno de sus restaurantes.

La mesa de calificación de esta nueva entrega del formato culinario tendrá los conocimientos que adquirió Adria, con sus apariciones en ‘Top Chef VIP’, ‘Iron Chef’ y la versión mexicana de ‘MasterChef ‘; audiovisuales a los que llegó tras sortear varias dificultades en su vida, dentro de ellas el déficit económico de uno de sus restaurantes.

En entrevista para el pódcast de Dania Stax, la cocinera de treinta años reveló que su madre fue una pieza fundamental al momento de saldar las cuentas pendientes de su restaurante Don Ramen; experiencia que le sirvió para consolidar sus otros dos fructíferos proyectos: Georgina y Azarosa, restaurantes ubicados en la ciudad de Tijuana.

“Para ser mamá nunca estás lista; para emprender no sé si exista un momento en el que uno este listo con todo y tenga todo perfecto, con manuales de operaciones, listado de actividades de cada colaborador, no. Yo creo que vas sobre la marcha. Me endeudé en Don Ramen con muchísimo dinero, algo de lo que yo imaginaba no podía salir, ahí es importante la familia”, expresó Marina.

“Mi mamá es una excelente administradora, fue banquera, entonces ella fue la que me sacó de la deuda. Yo no sabía de dinero, yo solo veía que entraba dinero y lo gastaba. Compraba caviar para vender al mismo precio en el que lo compraba, sin considerar que debía tener el 33% de los costos para que funcione”, añadió.