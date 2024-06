Este es el actor y presentador, expareja de Susana Rojas, novia de Julián Trujillo de La casa de los famosos

‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión durante casi cuatro meses ha dado de que hablar sobre todo a través de las redes sociales con las diversas peleas, alegrías y lágrimas que han derramado los famosos. Ahora, en su recta final, los televidentes tendrán que elegir al ganador de esta primera temporada, siendo los favoritos Karen Sevillano y Julián Trujillo, quienes recientemente recibieron a sus familiares, entre ellos la novia del actor, Susana Rojas y salió a la luz que su expareja en un reconocido actor y presentador.

¿Quién es la novia de Julián Trujillo de ‘La casa de los famosos’?

La novia del actor Julián Trujillo de ‘La casa de los famosos’ es Susana Rojas, también actriz y quien ha hecho parte de diversas telenovelas desde hace varios años como ‘Chepe fortuna’, ‘Enfermeras’, ‘A mano limpia’ entre otras, generando una amplia recordación entre los televidentes.

En un set de grabación sería precisamente donde se conoció con Julián Trujillo, con quien llevaría varios años de relación y ahora los planes próximos para la pareja son precisamente llegar al altar y sellar el amor que se tienen.

¿Quién es la expareja de Susana Rojas, novia de Julián Trujillo de ‘La casa de los famosos’?

La expareja de Susana Rojas, novia de Julián Trujillo de ‘La casa de los famosos’ fue Rafa Taibo, reconocido por su participación en ‘Ellos están aquí' y también en su faceta como actor en ‘Allá te espero’ y ‘La pola’.

Susana Rojas y Rafa Taibo sostuvieron un noviazgo que duró 2 años, donde Taibo a pesar de no estar juntos deja clara su admiración por la actriz, aunque las cosas entre ellos no terminaron funcionando como esperaban, Susana durante una entrevista para aquel 2019 expresó el dolor que trajo consigo esta ruptura para ella: “En este momento estoy muy mal. Es un momento muy sensible para mí y espero que me entiendan y me respeten”.

Sin dejar de lado, que uno de los detalles que más terminó llamando la atención de su relación tuvo que ver con la diferencia de edad entre ambos, pues esta sería de más de 15 años.

Lo cierto es que actualmente Susana está más feliz y enamorada que nunca de Julián Trujillo a quien ha apoyado constantemente desde su ingreso a ‘La casa de los famosos’ y esperan que después de que finalice el ‘reality’ de RCN Televisión puedan irse de viajar y compartir como pareja desde de 4 meses de estar separados.