Martha Isabel Bolaños confesó cómo es su relación con Karen Sevillano tras su salida de ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión está a punto de llegar a su fin, luego de estar 4 meses al aire, acompañando a los televidentes con un grupo de 22 famosos, quienes ingresaron a la casa para convivir y con el fin de llevarse los 400 millones de pesos. Aunque estar alejado de sus familias y el encierro les ha pasado factura, sin duda, son varias las polémicas que han surgido y ahora Martha Isabel Bolaños confesó cómo es su relación con Karen Sevillano tras salida de ‘La casa de los famosos’.

¿Cómo es la relación de Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano de ‘La casa de los famosos’?

Luego de la inesperada salida de Martha Isabel Bolaños, ya que varias apuntaban que ella se convertiría en la ganadora de ‘La casa de los famosos’ las declaraciones por parte de la reconocida actriz no se han hecho esperar y por supuesto, sus palabras para ‘La Segura’ y Karen Sevillano tampoco han faltado, claro está, desde el respeto y asumiendo sus actitudes dentro del ‘reality’.

La actriz estuvo haciendo parte de la emisora ‘Tropicana’, donde no dudaron en preguntarle con respecto a cómo es su relación con Sevillano, a lo que ella respondió: “Esa relación quedó en… yo siento que no hay ninguna clase de relación. Hay distancia. De mi parte no hay ninguna clase de sentimiento, es lo que siento”.

Seguidamente, Martha Isabel reiteró que no sabe qué pase luego, por si algún día llegan a toparse, ya que la vida da muchas vueltas: “Allá adentro sentí en algún momento hasta ganas de abrazarla. Karen es una mujer dura, pero berraca que viene de abajo y yo valoro eso”. Finalmente, la actriz reiteró que hubo momentos en los que conectaron, pero Karen era quien se cerraba y por este motivo ella decidió no seguir intentando.

¿Qué pasó entre Martha Isabel Bolaños y Christopher Carpentier de ‘MasterChef Celebrity’?

Martha Isabel Bolaños, en medio de una entrevista para la misma emisora, confesó que sí tuvo un amorío con Christopher Carpentier, sin embargo, este no duró mucho, pues según ella, el exjurado de ‘MasterChef Celebrity’ iba muy rápido y trajo consigo que ella pusiera punto final.

“No prosperó por mí, porque… ajá. Despacio, gordo, vamos, despacio, él ya me quería casar (…) Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó. No, no pasé”, fueron las declaraciones que agregó Martha Isabel Bolaños.